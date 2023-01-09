Özlem sona eriyor, Yargı yeni bölümü ile ekrana geliyor

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Yargı’da yaşanan son olaylardan sonra Ilgaz ve Ceylin arasında neler olacağı merakla beklenirken iki haftalık aradan sonra yeni bölümden duygu dolu bir tanıtım yayınlandı. Sezen Aksu’nun ‘Biliyorsun’ şarkısı eşliğinde devam eden tanıtımda, eşyalarını toplamaya giden Ceylin, Ilgaz’ın eşyalarını çoktan topladığını görünce ondan vazgeçtiğini sanıyor. Ilgaz’ın ‘Kokunu duymamak için çektim gittim, bu yatakta nasıl yatacağım bilemiyorum, odaya bile giremiyorum’ sözleri ile Ceylin’in ‘Yokluğuna alışmaya çalışıyorum’ sözleri izleyenlere gözyaşı dolu bir bölümün sinyalini veriyor.

Yeni bölümü merakla beklenen Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

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Yargı yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…