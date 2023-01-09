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Özlem sona eriyor, Yargı yeni bölümü ile ekrana geliyor

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#Yargı#Kanal D#Pınar Deniz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 11:49

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı iki haftalık aranın ardından 50. bölümü ile pazar günü ekrana gelmeye hazırlanıyor. Ilgaz ve Ceylin’in ilişkileri adına aldıkları karar merakla beklenirken fragman duygusal bir bölümün sinyallerini veriyor.

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Yargı’da yaşanan son olaylardan sonra Ilgaz ve Ceylin arasında neler olacağı merakla beklenirken iki haftalık aradan sonra yeni bölümden duygu dolu bir tanıtım yayınlandı. Sezen Aksu’nun ‘Biliyorsun’ şarkısı eşliğinde devam eden tanıtımda, eşyalarını toplamaya giden Ceylin, Ilgaz’ın eşyalarını çoktan topladığını görünce ondan vazgeçtiğini sanıyor. Ilgaz’ın ‘Kokunu duymamak için çektim gittim, bu yatakta nasıl yatacağım bilemiyorum, odaya bile giremiyorum’ sözleri ile Ceylin’in ‘Yokluğuna alışmaya çalışıyorum’ sözleri izleyenlere gözyaşı dolu bir bölümün sinyalini veriyor.

 Yeni bölümü merakla beklenen Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

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 Yargı yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

 

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#Yargı#Kanal D#Pınar Deniz

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