Özlem Savaş: Hayat 50'den sonra daha güzelmiş

Güncelleme Tarihi:

Özlem Savaş: Hayat 50’den sonra daha güzelmiş
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2025 08:37

Özlem Savaş, yeni yayın döneminde seyirci karşısında olmak istediğini açıkladı.

“Yeni sezonda çok iyi projelerde yer almak istiyorum, artık zamanı geldi” diyen 55 yaşındaki oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Özlem Savaş: Hayat 50'den sonra daha güzelmiş


“Hayat 50 yaşından sonra daha güzelmiş. Ben çok genç yaşta şöhreti yakaladım. Büyülü dünya insanları değiştiriyor, beni de etkiledi, yalanım yok. Ama şimdi hayatta kazandığım bunca yıllık tecrübelerim beni artık yanıltmıyor, doğru adımlar atmamı sağlıyor.”

