Özlem, kavuşma, heyecan, tutku ne ararsan var!

Haberin Devamı

Türkiye’nin öncü yayın platformu D-Smart, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü aşk filmleriyle kutluyor. D-Smart’ın film kanalları MovieSmart Türk ve MovieSmart Classic 14 Şubat’ta romantik çiftlerin yanında olacak. D-Smart GO da “Ne Haber ‘Aşk’tan” seçkisiyle kutlamalara katılacak.

AŞKIN COŞKUSU

MovieSmart Türk’te 14:20’de başlayan film serisi, gece yarısına kadar devam edecek. “Aşkın Beş Hali”, “Aşk Tutulması”, “Aşk Nerede?”, “Aşk Geliyorum Demez”, “Aşk Çağırırsan Gelir” ve “Seni Seviyorum” filmleri art arda aşkın coşkusunu ekranlara taşıyacak.

ROMANTİK HEYECANLAR

MovieSmart Classic ekranlarında, heyecan 18:20’de başlayacak. “Sevenler Ölmez”, “Küçük Sevgilim”, “Seni Seviyorum” ve “Herkesin Sevgilisi” filmleri romantik bir akşam sunacak.

Haberin Devamı

“NE HABER ‘AŞK’TAN”

D-Smart GO da 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel bir seçki hazırladı. “Ne Haber ‘Aşk’tan” seçkisinde aşkın müzikal halini anlatan ödüllü film “La La Land”, başrollerini Cüneyt Arkın ve Filiz Akın’ın paylaştığı 1971 yapımı “Küçük Sevgilim”, Yeşilçam’ın fakir kız zengin erkek klasiklerinden “Sevenler Ölmez” izleyicilerle buluşacak.

FERDİ’CE AŞK

Acılı bir boşanmanın ardından kendini bulma ümidiyle İtalya, Hindistan ve Bali'yi kapsayan uzun bir gezi turuna çıkan Elizabeth'in hikâyesini anlatan Julia Roberts ile Javier Bardem’i buluşturan “Eat Pray Love” ve yeni yılın ilk günlerinde aramızdan ayrılan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’un Oya Aydoğan ile birlikte oynadığı “Kalbimdeki Acı” filmi de D-Smart GO’da olacak.

AŞKIN HER HALİ

“Ne Haber ‘Aşk’tan” seçkisinde yer alan diğer filmler ise şöyle: “Eat Pray Love”, “Aşk Tutulması”, “Aşk Geliyorum Demez”, “İkimizin Yerine”, “Aşk Sana Benzer”, “Dönerse Senindir”, “The Taste of Things”, “Legends of The Fall”, “Just Go With It”, “Journey to My Heart”, “Autumn in New York”, “Forever My Girl”, “Falling for Figaro”, “Annette”, “I Met a Girl”, “Age of Innocence”, “Bekle Beni Sevgilim”, “Hitch”, “Never To Late”, “The Vow”, “Bewitched”, “Seni Seviyorum”, “Sonbahar Rüzgarları” ve “Ayşem”.

Haberin Devamı