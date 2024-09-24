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Özkan Uğur'un bıraktığı şarkılar albüm oluyor

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#Özkan Uğur#Aysun Aslan#Alişan Uğur
Özkan Uğurun bıraktığı şarkılar albüm oluyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 09:17

GEÇEN yıl kanser nedeniyle yaşamını yitiren usta müzisyen Özkan Uğur’un daha önce yayınlanmamış şarkıları albüm oluyor.

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Uğur’un yarım kalan şarkılarını tamamlamak için oğlu Alişan’la birlikte kolları sıvayan sanatçının eşi Aysun Aslan, projenin sonuna geldiklerini duyurdu.

KENDİ SESİNDEN

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Aslan, şöyle dedi: “Özkan’ımın bıraktığı hüznü sanata dönüştüreceğiz demiştim. Evet, dönüştürdük. Ardında bıraktığı tamamlanmamış şarkılarını hayata geçirmek için Alişan’ımla yola çıktık. Şarkıların yapım süreci aylarca sürdü. Duygusal açıdan üst düzeyde zorlandık, ince eledik, sık dokuduk ve nihayet sonuna geldik. Özkan’ın kendi billur sesiyle söylediği hiç bilinmeyen bu şarkıların ilki, çok yakında yanı başınızda olacak. Özkan’ım hep yaptığı gibi gene neşe versin sesiyle, gene umut versin, sevgiyi hatırlatsın inşallah. Canımın içi ustaların ustasına selam olsun.”

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Özkan Uğurun bıraktığı şarkılar albüm oluyor

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#Özkan Uğur#Aysun Aslan#Alişan Uğur

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