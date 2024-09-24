Özkan Uğur'un bıraktığı şarkılar albüm oluyor

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Uğur’un yarım kalan şarkılarını tamamlamak için oğlu Alişan’la birlikte kolları sıvayan sanatçının eşi Aysun Aslan, projenin sonuna geldiklerini duyurdu.



KENDİ SESİNDEN



Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Aslan, şöyle dedi: “Özkan’ımın bıraktığı hüznü sanata dönüştüreceğiz demiştim. Evet, dönüştürdük. Ardında bıraktığı tamamlanmamış şarkılarını hayata geçirmek için Alişan’ımla yola çıktık. Şarkıların yapım süreci aylarca sürdü. Duygusal açıdan üst düzeyde zorlandık, ince eledik, sık dokuduk ve nihayet sonuna geldik. Özkan’ın kendi billur sesiyle söylediği hiç bilinmeyen bu şarkıların ilki, çok yakında yanı başınızda olacak. Özkan’ım hep yaptığı gibi gene neşe versin sesiyle, gene umut versin, sevgiyi hatırlatsın inşallah. Canımın içi ustaların ustasına selam olsun.”

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