Özgür'ün büyük sınavı... Annesinin katiline yardım edecek mi?

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İşte İnci Taneleri'nin yeni bölümünde öne çıkanlar;

Azem oğlu Ferda’nın kızı olduğunu öğrenince önce şaşırdı sonra içini büyük bir umut kapladı.

Güzellik salonu açmakta kararsız kalan Yıldız ve Dilber, Jale ile görüştü. Jale ise ikiliye destek verdi.

Azem, arkadaşlarıyla buluşup Ferda ile aralarında geçenleri anlattı ve torunu olduğunu söyledi. Nergis yemeğe Nehir ve Özgür’ü de davet etti.

Çocuklara Ferda konusunu açıp açmamakta kararsız olan Azem, ne yapacağını bilemedi.

AZEM ÇOCUKLARIYLA AYNI EVDE - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Madde bağımlısı olan Nehir, yemeğe gidemedi Özgür ve sevgilisi Elif onun yanına gidip destek oldu. Haberi alan Azem hemen kızının yanına gitti. Eski günleri hatırlayan Azem kızını bir an olsun yalnız bırakmadı.

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Polis Kürşat’la sevgilisinin fotoğrafını çeken Necmi, Aleyna’dan hesap sordu; ‘Arkadaşıma gidiyorum’ deyip kiminle buluştun?

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Sabah uyanıp kendine gelen Nehir, babasını evde görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Azem kızına, eşi Arcan’ı sordu. Nehir’in cevabı ise ‘ayrıldık’ oldu.

Yıllar sonra çocuklarıyla aynı evde olmanın mutluluğunu yaşayan Azem onlara kahvaltı hazırladı.

Ablasını tedavi ettirmek konusunda kararlı olan Özgür, Elif’ten yardım alabileceklerini söyledi. Azem de kızına tedavi olması gerektiğini hatırlattı. Nehir de ikilinin teklifini kabul etti.

Daha sonra Özgür, annesinin katili olan üvey kardeşi hakkında babasına sorular sordu. Azem de Ferda ile görüştüğünü çocuklarına söyledi. Olanları anlatan Azem, ‘Kimliğimi saklayıp görüştüm. Bir öğretmenmiş. Üstelik hasta bir öğretmen. Çok hasta…’

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Babasının söylediklerini duyunca Özgür mutlu oldu. Azem ise bu duruma üzüldü.

Yapımcı Vedat, senarist Demir’i yanına çağırıp, Azem Hoca ile tekrar görüşmek istediğini söyledi. Eşinin hikayeden çok etkilendiğini anlatan Vedat, Demir’den Azem ile randevu ayarlamasını istedi.

AZEM TORUNUYLA TANIŞTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ferda, Azem’i görev yaptığı okula çağırıp, dersine davet etti. Azem de öğrencilerle sohbet edip, eski günlerini hatırladı.

Bir köşede Azem’i dinleyen Ferda, fenalaşıp bayıldı. Azem oğlunu hastaneye götürdü. Ferda’nın üvey ailesi de hastaneye geldi, olan biteni öğrendi.

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Hasta olduğunu kabul etmeyen Ferda, endişelenmemeleri konusunda hastanedekileri uyardı. Kötü haberi alan Ferda’nın eşi kızı Mısra ile birlikte hastaneye geldi. Torununu ilk kez gören ve kucağına alan Azem, karmaşık duygular yaşadı.

REYYAZ'DAN SEMİRAMİS'E GÖZDAĞI!

Sık sık Reyyaz ile bir araya gelen Semiramis, amacına ulaşmak için onu kullanmaya çalıştı. Reyyaz ise bu durumdan şüphelenip, onu uyardı; ‘Senin canın oyun oynamak istiyorsa kendine bir kedi al. Vahşi bir hayvan değil sonra o hayvan seni ham yapar. Tehlikeli bir işe giriyorsun benim kadınım olursan bunun geri dönüşü olmaz’

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Senarist Demir, Azem ile buluşup yapımcı ile arasında geçenleri anlattı. Azem de yeniden görüşmeyi kabul etti.

PİRAYE VE SİBEL BARIŞTI

Piraye’nin yanına giden Sibel, yeni iş baktığını söyledi. Piraye ise ‘seni çağırdım, çünkü seni seviyorum’ sözleriyle arkadaşına karşılık verdi. Büyük mahcubiyet yaşayan Sibel gözyaşlarına boğuldu. Sibel’i teselli etmek de Piraye’ye düştü.

ÖZGÜR'ÜN ZOR SINAVI

Azem, oğlu Özgür ile bir araya gelip, Ferda ve eşinin yemeğe çağırdığını söyledi; ‘Özgür karşımızda hiçbir şeyden haberi olmayan, yardıma muhtaç çok iyi bir öğretmen var. Annesi gerçeği söylememiş. O hadisede kimseye bir şey olmadığını zannediyor.’

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Özgür ise, ‘Gerçeği değiştirir mi bu’ diye sordu. Azem, ‘Biz sadece bugünün gerçeğini değiştirebiliriz, geçmişin değil’ sözleriyle Ferda’nın bize, sana ihtiyacı var. Çünkü çok hasta, ilik nakli yapılması gerekiyor. İyileşmesi için, yani birinci derece akrabadan… Benim testim olumlu çıkmadı, ablanın durumu malum pek uygun değil. Öyle olunca da…’

Özgür ise, ‘Yani sen annemi öldüren birinin hayatını kurtarmamı istiyorsun’ sözleriyle babasına karşı çıktı.