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Özgürlük Savaşçısı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yeniden ekranlarda!

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Özgürlük Savaşçısı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler Yeniden ekranlarda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 17:00

Özgürlük Savaşçısı filmi yeniden ekranlarda. Aksiyon, macera ve fantastik türündeki yapım 2008 yılında vizyona girdi. Kadrosunda Jason Statham, John Rhys-Davies ve Ray Liotta kadrosunda yer aldığı film, ansızın başına gelen saldırı ile hayatı değişen çiftçinin yaşadıklarına odaklanıyor. Peki Özgürlük Savaşçısı filmi ne anlatıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Özgürlük Savaşçısı filmi ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. 2008 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Uwe Boll otururken, senaryosu ise Doug Taylor, Glenn M. Benest tarafından kaleme alındı. Yeniden izleyiciyle buluşacak Özgürlük Savaşçısı konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çiftçi olarak bilinen adamın hayatı, bir Krug çetesinin köyünü yağmalaması, oğlunu öldürmesi ve karısını kaçırmasıyla tamamen altüst olur. Bir zamanlar barış içinde yaşayan bu adam, karısı Solona'yı kurtarmak için akıl hocası Norick ile kayınbiraderi Bastian'ı, Krug çetesinin peşinden sürükler. Krug kırsal bölgeleri yağmalarken, Kralın büyücüsü Merick onların arkasındaki gerçek gücü keşfeder: eski rakibi, güçlü ve acımasız büyücü Gallian...

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ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Jason Statham
John Rhys-Davies
Ray Liotta
Leelee Sobieski
Ron Perlman
Matthew Lillard
Burt Reynolds
Kristanna Loken
Claire Forlani
Will Sanderson

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