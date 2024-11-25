Özgürlük Savaşçısı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yeniden ekranlarda!

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Özgürlük Savaşçısı filmi ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. 2008 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Uwe Boll otururken, senaryosu ise Doug Taylor, Glenn M. Benest tarafından kaleme alındı. Yeniden izleyiciyle buluşacak Özgürlük Savaşçısı konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çiftçi olarak bilinen adamın hayatı, bir Krug çetesinin köyünü yağmalaması, oğlunu öldürmesi ve karısını kaçırmasıyla tamamen altüst olur. Bir zamanlar barış içinde yaşayan bu adam, karısı Solona'yı kurtarmak için akıl hocası Norick ile kayınbiraderi Bastian'ı, Krug çetesinin peşinden sürükler. Krug kırsal bölgeleri yağmalarken, Kralın büyücüsü Merick onların arkasındaki gerçek gücü keşfeder: eski rakibi, güçlü ve acımasız büyücü Gallian...

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ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Jason Statham

John Rhys-Davies

Ray Liotta

Leelee Sobieski

Ron Perlman

Matthew Lillard

Burt Reynolds

Kristanna Loken

Claire Forlani

Will Sanderson