Özgür Ozan: Hüsnü Çoban, kendi ismimin önüne geçti

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◊ Ekranın en uzun soluklu dizisinde birinci sezondan bu yana varsınız, dizi ise 18’inci sezonda dile kolay... Hep uzun soluklu işlerde yer aldınız, bunun bir sırrı var mı?

- Doğru CV’me baktığınızda iki tane proje varmış gibi değil mi? İkisi de uzun soluklu işler. Galiba ya çok şanslıyım ya da doğru işler beni buluyor. İkisinde de yarattığım karakterler çok sevildi ve benim kendi ismimin önüne geçti.Beni Özgür Ozan olarak tanıyan çok az kimse vardır sanırım. Ya Selami’yim ya da Hüsnü Çoban. Fakat bu beni çok sevindiriyor çünkü işimi doğru yapıyorum demek ki.

HÜSNÜ GİBİ ÇOCUKLARIMA DÜŞKÜN BİR BABAYIM

◊ Hüsnü Çoban karakteri size çok yakıştı, izleyici sizi benimsedi. Fakat “Arka Sokaklar”da “şu karakteri canlandırmak isterdim” dediğiniz bir karakter var mı?

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- Hüsnü Çoban bana yakıştı evet, ben de onu çok seviyorum ama umarım “yapışmaz”. “Arka Sokaklar”da daha önceki sezonlarda olan bir karakter vardı adı, Muzaffer. Biz ona Muzo diyorduk, kahramanımız bir bomba imha uzmanıydı.O karakteri çok sevmiştim, onu oynasaydım neler neler yapardım kim bilir. Sağlıklı biri olmayacağı kesindi.

◊ Hüsnü çocuklarına ailesine çok düşkün, siz nasıl bir babasınız? Çocuklarınızla ilişkiniz nasıl? Birlikte neler yaparsınız?

- Valla, Hüsnü kadar ben de çocuklarına düşkün bir babayım hatta fazlasıyla. Zamanımın büyük birçoğunluğu onlarla geçirmeyi tercih ediyorum. Çocuklarımın biri 17, diğeri 7 yaşında. İkisinin de benimle geçirmek istediği zaman süreleri çok farklı. Büyükle daha çok geleceğiyle, arkadaşlıklarıyla ve Beşiktaş’la ilgili sohbetlerimiz oluyor.Küçükle ise daha çok parklar bahçelerde oyunlar oynuyoruz. Ben de onlarla beraber eğleniyorum açıkçası.

KÜÇÜKKEN TIR ŞOFÖRÜ OLMAK İSTERDİM

◊ Rol icabı da olsa polis olmak nasıl bir duygu? Siz polis olmak ister miydiniz? Çocukken ne olmak isterdiniz?

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- Polislik çok zor ve çok saygı duyduğum zor bir meslek ama biz sadece bir kurguyu oynuyoruz. Böyle bir mesleği oynadığım için mutluyum. Sanırım seyircimiz de sevdi ki 18 sezondur bizi bırakmadılar. Ama ben polis olmayı ister miydim? Ben mesleğimi 38 sene önce seçtim ve oyunculuk yapmayı çok seviyorum. Küçükken sorduklarında ise TIR şoförü olmak isterdim.

◊ Bugüne kadar hayranlarınızdan gelen en ilginç tepki neydi?

- Beni oynadığım karakterle çok karıştırıyorlar. Çocuklarımla dolaşırken görenler “Abi bunlar kim, Metin ve Tekin nerede?” diye soruyorlar.Bir gün eşimi biriyle tanıştırıyorum, yanımızdan geçen bir izleyicimiz“O onun karısı değil, Suat onun karısı” dedi. (Gülüyor) “Özgür Çoban” diyenler var. “Suat abi” diyenler var. Hüsnü Çoban diye adisyon açılmışlığı bile olmuştu yani. (Gülüyor)