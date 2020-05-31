Özgür Dünya filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte Özgür Dünya oyuncuları

Özgür Dünya filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Özgür Dünya filmi bu akşam televizyonda ilk kez yayınlanacak. Filmde yapay zeka ile yönetilen bir oyunun hikayesi ve bu oyunun Aslı ile babasının hayatına etkileri anlatılıyor. Özgür dünyanın kurtuluşu, babası, arkadaşları ve özgürlüğü için mücadele etmek zorunda kalan Aslı'nın ellerinde olacak.

ÖZGÜR DÜNYA FİLMİ KONUSU

Sektöre bomba gibi düşecek, yapay zeka ile yönetilen bir oyunun hikâyesi aslında Aslı ve babası için bambaşka anlamlar taşımaktadır. Bin bir zorlukla tasarladıkları bu çalışma, dünyada bir ilk olacaktır. Ancak, oyunun piyasaya sürülmesiyle elde edilecek muazzam geliri paylaşmak istemeyen düşmanların varlığından habersizlerdir.

Gerçek hayatta yaşanacak çekişmelerin oyun dünyasında zincirleme büyüyen bir savaşa dönüşmesi, Özgür Dünya’ya doğru zorlu bir yolcuğu deneyimletecektir herkese. Özgür dünyanın kurtuluşu, babası, arkadaşları ve özgürlüğü için mücadele etmek zorunda kalan Aslı'nın ellerindedir...

ÖZGÜR DÜNYA FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Murat Serezli, Rabia Soytürk, Hayal Köseoğlu ve İdris Nebi Taşkan yer alıyor.