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Özgür Can Çoban kimdir, nereli, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuklarından Özgür Can Çoban hakkında merak edilenler

#Özgür Can Çoban#Şarkılar Bizi Söyler#Özgür Can Çoban Kimdir
Özgür Can Çoban kimdir, nereli, kaç yaşında Şarkılar Bizi Söylerin bu haftaki konuklarından Özgür Can Çoban hakkında merak edilenler

Cumartesi akşamları saat 20:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde “Türkü Gecesi" yaşanacak. Şarkılar Bizi Söyler'e kendine has yorumuyla türkülere yeni bir nefes olan ünlü sanatçı Özgür Can Çoban'ın hayatı da merak konusu oldu. Peki, Özgür Can Çoban kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

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Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğu ve yorumculuğu eşliğinde Şarkılar Bizi Söyler bu hafta türkü gecesi ile izleyenlere keyifli, bol müzikli saatler yaşatacak. Programın konuklarından biri de kendine has yorumculuğuyla Türk müziğine yeni bir soluk getiren sanatçı Özgür Can Çoban oluyor. Peki, Özgür Can Çoban kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Özgür Can Çoban şarkıları ve biyografisi...

ÖZGÜR CAN ÇOBAN KİMDİR?

Özgür CAn Çoban 14 Kasım 1994 yılında Kırşehir'de doğmuştur. 6 yaşında ‘Özgür Can Müzik Evinde’ müziğe ilk adımlarını attı. Lise eğitimini sürdürürken Trt Müzik programlarında vokal ses

olarak çalışmaya başlayan Özgür Can, Trt’ nin yapmış olduğu ses yarışmalarında birincilikler kazanarak aynı yıl içerisinde Trt kurumun da Türk Halk Müziği “Sözleşmeli Ses Sanatçısı" olarak görev aldı. Genç yaşına rağmen Trt Türk Halk Müziği repertuarına derleme çalışmaları yaptı.ODTÜ üniversitesinin düzenlemiş olduğu çok sayıda usta sanatçının katıldığı ‘’Ustalar Arasında’’etkinliğinde yer alan en genç sanatçı olarak ödüllendirildi.

2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü öğrencisi olarak akademik hayatına başlayan Özgür Can İTÜ TMDK'da Erol Parlak, Can Etili ve Zara’dan nazariyat, şan ve repertuar dersleri aldı. Sanatçı, Sahne-beden, jest ve mimik eğitimini tiyatro ve sinema sanatçısı Ziya Kürküt’ den aldı. Neşet Ertaş'ın da sahne aldığı İTÜ Bağlama Günleri'nde halk müziğinin usta sanatçılarıyla aynı sahnede performans sergiledi.Emel Sayın, Zara, Kenan Doğulu, Nükhet Duru, gibi sanatçılara vokal olarak eşlik etti. Çok sayıda enstrüman çalabilen güçlü yorumu ve sesiyle Özgür Can Çoban ‘’Kral Türkiye Müzik Ödülleri Neşet Ertaş Altın Bağlama Ödülleri’’nde ”En İyi Genç Yetenek" olarak gösterildi. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü'nden Yüksek Onur Derecesi ile Mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Performans Anasanat Dalı Çalgı - Ses Yüksek Lisans Programını Birincilik ile kazandı.

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Bir çok dizi ve reklam müziği çalışmaları yaptı.

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Borusan Müzik Evi’nde düzenlenen 'SecretTribe’ projesi kapsamında Mercan Dede ile sahne aldı.

11.Astana Müzik Festivaline özel davet ile ülkemizden katılan tek sanatçı olarak Astana Opera Salonunda performans sergiledi.

Sanatçı 1 Mart 2019’ da ilk solo albümü ''Yaralandım'' Kasım 2019'da ise 2.albümü ''Sana Dair''i ve Nisan 2020' de ''Bir Ayrılık Bir Yoksulluk Bir Ölüm'' single çalışmasını yayınladı.

Aynı yıl içerisinde ''Altın Kelebek Ödülleri '' '' En İyi Halk Müziği Erkek'' sanatçı olarak gösterildi. 2020 İstanbul Kültür Üniversitesi Onur Ödülleri'n de Yılın En Beğenilen Halk Müziği Sanatçısı ödülünü aldı. 2020 Temmuz ayında Özgür Can çoban Ft. Zara ' Gel Hayalim 'single çalışmasını yayınladı. Show Tv de yayınlanan 'Ramo' dizisinde 'Üryan Geldim' 'Bul Getir' 'Allı Turnam' eserlerini aranjörlüğünü de üstlenerek yorumladı. Geniş kitlelere hitap eden yorumcu Özgür Can Çoban çalışmalarına devam etmek

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