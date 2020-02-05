Haber Giriş: 05.02.2020 - 10:01,
Özgün Radyo D'ye konuk oluyor!
Her Çarşamba saat 15.00 – 16.00 arası müzik dünyasının popüler isimlerini konuk alan “Müzik Hattı”, sevilen programcı Melis Baştuğ’un eğlenceli sunumuyla Radyo D 104.0’te dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor…
Müzik Hattı’nın bu haftaki konuğu ise yeni single’ı “Mahzen” ile farklı alt yapısı ve klibindeki renkli görüntülerle dikkatleri üzerine çeken Özgün oluyor!
Özgün, bugün saat 15.00’te Radyo D stüdyosunda Melis Baştuğ ile Müzik Hattı’nda…
Radyo D 104.0 Frekansında…
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