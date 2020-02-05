Özgün Radyo D'ye konuk oluyor!

Müzik Hattı’nın bu haftaki konuğu ise yeni single’ı “Mahzen” ile farklı alt yapısı ve klibindeki renkli görüntülerle dikkatleri üzerine çeken Özgün oluyor!

Özgün, bugün saat 15.00’te Radyo D stüdyosunda Melis Baştuğ ile Müzik Hattı’nda…

Radyo D 104.0 Frekansında…