Özgün Çoban: Tayfun'u oynamak çok eğlenceli

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“SAĞI SOLU BELLİ OLMAYAN BİR TİP”

Tayfun karakterinin sağı solu belli olmayan biri olduğuna da değinen oyuncu, “İlk set gününü hatırlıyorum. Yılmaz abi (Yılmaz Erdoğan) bana ‘Tayfun yazdığımdan daha da güzel oldu, serbestsin. İstediğin gibi doğaçla.’ dedi. Çünkü tam oyuncaklı bir karakter. Biraz doğaçlama gerektiren, sağı solu belli olmayan bir tip.” şeklinde konuştu.

“YILMAZ ERDOĞAN İYİ Kİ YAZIYOR”

Yılmaz Erdoğan’la çalışmanın kendisine çok iyi geldiğini söyleyen oyuncu, şöyle devam etti. “Onun yazdığı şeyde beni görmesi, benim onun yazdıklarının içinde yer almam çok eğlenceli. Çünkü Yılmaz Hoca'nın güzel bir beyni var ve iyi ki yazıyor.”

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“BEN DE ŞIMARMAYI SEVEN BİR ADAMIM”

Milliyet.com.tr’de sunuculuğunu Beste Sırapınar’ın yaptığı Ünlü Sohbetleri’nde Tayfun karakteriyle benzer özelliklerinden de bahseden oyuncu, “Keşke onun zenginliği bana benzese. Ben de onun gibi şımarmayı seven bir adamım. Onu oynamak çok eğlenceli” diye konuştu.

“YILDIZ’LA PASLAŞMAMIZ ÇOK GÜZEL”

Dizide partneri Yıldız (Ümit Beste Kargın) ile uyum yakaladıklarını da belirten Çoban, “Yıldız’la paslaşmamız çok güzel.” şeklinde konuştu. Beraber dans ettikleri ve sosyal medyada viral olan sahnede çok eğlendiklerini de sözlerine ekleyen oyuncu, “Ben hep oynadığım bir sahneyle viral olmak isterdim. Kısmet İnci Taneleri’neymiş.” dedi.

GÜÇLÜ KADRO

BKM yapımı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç’in yanı sıra Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi isimler yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. İnci Taneleri’ perşembe saat 20.00’de Kanal D’de!