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Özgü Namal'ın film imajı

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#Özgü Namal#İlker Çatak#Sarı Zarflar
Özgü Namalın film imajı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 09:34

İlker Çatak’ın yazıp yönettiği “Sarı Zarflar” filminde başrolü üstlenen Özgü Namal, rolü için saçlarını sarıya boyattı. Filmin Almanya’da yapılan çekimleri tamamlandı.

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BAŞROLDE ÖZGÜ VAR

“Öğretmenler Odası” filmi geçen yıl Almanya adına Oscar’a aday gösterilen yönetmen İlker Çatak’ın yeni projesi “Gelbe Briefe”te (Sarı Zarflar) başrolü Özgü Namal üstlendi. Çatak’ın senaryosuna da imza attığı yapımda ayrıca Tansu Biçer ve İpek Bilgin de rol aldı.

Özgü Namalın film imajı

ÇEKİMLER SONA ERDİ

Berlin ile Hamburg’da yapılan ve 10 hafta süren çekimler geçtiğimiz gün tamamlandı. Film ekibinin sette birlikte çektirdiği fotoğraf, Özgü Namal’ın rolü için değiştirdiği imajını da ortaya çıkardı. Saçlarını sarıya boyatan oyuncu, filmde üniversitede ders veren profesör Derya karakterini canlandırıyor.

 

 

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#Özgü Namal#İlker Çatak#Sarı Zarflar

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