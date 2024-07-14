Özgü Namal'ın film imajı

Haberin Devamı

BAŞROLDE ÖZGÜ VAR

“Öğretmenler Odası” filmi geçen yıl Almanya adına Oscar’a aday gösterilen yönetmen İlker Çatak’ın yeni projesi “Gelbe Briefe”te (Sarı Zarflar) başrolü Özgü Namal üstlendi. Çatak’ın senaryosuna da imza attığı yapımda ayrıca Tansu Biçer ve İpek Bilgin de rol aldı.

ÇEKİMLER SONA ERDİ

Berlin ile Hamburg’da yapılan ve 10 hafta süren çekimler geçtiğimiz gün tamamlandı. Film ekibinin sette birlikte çektirdiği fotoğraf, Özgü Namal’ın rolü için değiştirdiği imajını da ortaya çıkardı. Saçlarını sarıya boyatan oyuncu, filmde üniversitede ders veren profesör Derya karakterini canlandırıyor.