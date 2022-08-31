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Özgü Kaya rolünü okuduğunda hissettiklerini anlattı: Türkan beni ağlattı

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#Üç Kız Kardeş#Kanal D#Deniz Erdem
Özgü Kaya rolünü okuduğunda hissettiklerini anlattı: Türkan beni ağlattı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 07:32

“Üç Kız Kardeş” yakında ikinci sezonuyla Kanal D’de. Dizide Türkan Kalender karakterini canlandıran Özgü Kaya, rolünü ilk okuduğunda neler hissettiğini şöyle anlattı: “Ağlayarak okudum ve Türkan olmak için sabırsızlandım. Türkan’a çok inançla sarıldım.”

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Kanal D’nin sevilen dizisi “Üç Kız Kardeş”te rol alan Özgü Kaya, BeStyle dergisinin yeni sayısına kapak oldu.

Oyuncu, Türkan Kalender rolüne nasıl hazırlandığını şöyle anlattı: “Dizi görüşmesine gittiğimde ve hikâyeyi ilk dinlediğimde çok etkilenip oradan çıkar çıkmaz İclal Aydın’ın kitabını aldım. Ağlayarak kitabı bitirdim ve Türkan olmak için sabırsızlandım. Hikâyemiz 90’ların sonunda geçiyor ve devam ediyor. O dönemle ilgili dizi ve filmler izleyip müziklerini, siyasi, sosyal özelliklerini araştırdım. Oyuncu koçum Deniz Erdem ile çalışmalar yaptık.” Oyuncu, rolüne inançla sarıldığını belirtti: “Heyecanı, azmi, inancı yüksek biri olduğum için dizinin bu kadar beğeniyle karşılanması beni şaşırtmadı. Bu işe, Türkan’a çok inançla sarıldım. Birçok dinamiği olan zengin bir hikâyemiz var.”

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Özgü Kaya rolünü okuduğunda hissettiklerini anlattı: Türkan beni ağlattı

Çalışkan ve emin adımlar atan biriyim

Özgü Kaya, hayallerinin hep müzik üzerine olduğunu söyledi: “Oyunculuk da merak ettiğim, deneyimlemek istediğim bir tarafımdı. Çünkü ailemden, çevremden, öğretmenlerimden bununla ilgili yorum ve yönlendirmeler alınca etkisine girdim. Hayatın yoluma çıkardığı güzel insanları ve tesadüfleri de şansım olarak görüyorum. Salt şans diyerek kendime de haksızlık etmek istemem. Çünkü çalışkan ve emin adımlar atmaya çabalayan biriyim.”

Oyuncu güleç biri de olduğunu vurguladı: “Çok yoğun çalıştığımız günlerde bile gülme krizlerine girme olasılığım çok yüksek.”

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