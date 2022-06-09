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Özgü Kaya: Özgürlüğüme düşkünüm

#Özgü Kaya#3 Kız Kardeş#Kanal D
Özgü Kaya: Özgürlüğüme düşkünüm

“Üç Kız Kardeş” dizisinin Türkan’ı Özgü Kaya, hayata pozitif bakma gerekliliğiyle yetiştirildiğini söyledi. Oyuncu “Tam bir Kova burcu kadınıyım; özgürlüğüne düşkün, duygusallığı ve mantığı dengede” dedi.

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KANAL D’nin sevilen dizisi “Üç Kız Kardeş”in başrollerinden Özgü Kaya, ALL dergisinin yeni sayısına konuk oldu. Oyuncu, “Sizi, siz yapan asıl sıfatlar neler?” sorusuna şu yanıtı verdi: “İlk aklıma gelen tutkulu bir kişiliğe sahip olmam. Bu da yaptığım işe karşı heyecanımın hep taze kalmasını sağlıyor. Enerjiye ve enerjinin gücüne çok inanıyorum. Keşfe açık bir yapım var. Tam bir Kova burcu kadınıyım; özgürlüğüne düşkün, duygusallığı ve mantığı dengede.”
Oyuncu, kırıldığı zaman nasıl ayağa kalktığını şöyle anlattı: “Her hayatın zorlukları olduğu gibi benim hayatımın da vardı. Yolumu çizerken inançla ve hep kendimden emin adımlar attım. En büyük desteğim ailem. Hayata her zaman pozitif bakmak gerektiğiyle yetiştirildiğim için kırıldığım, incindiğim noktalarda kendimi güzel şeylerin olacağına ve her yaşadığım şeyin muhakkak bir öğretisi olduğuna dair telkinlerim.”

‘Üç Kız Kardeş’ bana şans getirecek

Özgü Kaya, “‘Üç Kız Kardeş’in kariyerinizde nasıl bir durak olduğunu düşünüyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “‘Üç Kız Kardeş’e gelir gelmez yaşadığım heyecan bambaşkaydı. Böyle sıcak dünyanın içinde yer almak, harika ekiple çalışmak, gurur verici dönüşler almak güzel bir duygu. ‘Üç Kız Kardeş’in oyunculuk yolculuğumda bana şans getireceğine inanıyorum.”

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HAYALİM ŞARKI SÖYLEMEKTİ

Özgü Kaya, çocukken oyunculuk hayalinin olmadığını söyledi: “Babam fotoğrafçı, aynı zamanda müzisyen. Annemin de taklit yeteneği yüksek. Onlardan çok şey öğrendim. İlkokulda elime hevesle gitarı tutuşturmalarıyla müzik yolculuğum başladı. Ardından şan ve piyano dersleri aldım ve güzel sanatlar lisesini kazandım. Hayallerim şarkı söylemek üzerineydi. Konservatuvarda opera bölümünü kazanıp İstanbul’a gelmem hayatımın dönüm noktası oldu.”

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