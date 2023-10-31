Özgü Kaya: İzleyici bu aşka sahip çıkıyor

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◊ “Üç Kız Kardeş” ve Türkan için kariyerinizin en önemli projesi diyebilir miyiz?

- Canlandırdığım her karakterin yeri ve öğretisi benim için çok ayrı. “Üç Kız Kardeş” en uzun soluklu ve en çok şey öğrenip deneyimlediğim bir hikâye oldu. Ve Türkan’ın bana uğur getirdiğine inanıyorum.

◊ Bugüne kadar sıcak, samimi bir hikâyeyle izleyicinin gönlünde taht kuran “Üç Kız Kardeş”, bu sezon ters köşe yaptı. Yeni sezonla birlikte size gelen yorumlar nasıl?

- Yeni sezonda bizim de beklemediğimiz hamleler oldu açıkçası. Benim de canlandırırken başında çok ikilemde kaldığım bir durum vardı. Aşk mı, sevgi mi soruları altında vicdanen çelişkilerde olan ama her şeyden önce bu kez anneliğini önceliğinde tutarak hareket eden bir Türkan var bu sezon. Yine de tüm yaşananlara rağmen Türkan ve Somer ile birlikte bu aşka sahip çıkan bir izleyici kitlemiz var. Haliyle tepkileri de zaman zaman Somer’e zaman zaman Türkan’a kızsa da yine bir araya gelmemiz yönünde oluyor hep.

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O SAHNEDEN ÇOK ETKİLENDİM

◊ Son iki bölüm boyunca gerek Türkan’ın Rüçhan ile olan sahnesi gerekse Somer ve Kartal ile olan sahnelerinde, performansınız çok konuşuldu. Sizi en zorlayan sahne hangisi oldu?

- Fiziksel değil de duygusal sahnelerin yoğunluğu daha yorucu olabiliyor. Spoiler vermek istemiyorum ama ilerleyen bölümlerde annelikle ilgili ciddi bir hayat mücadelesi yaşadığı bir sahne izleyeceksiniz. O sahneden çok etkilenmiştim.

◊ Türkan ve Somer aşkını konuşalım. Siz bu denli aşk sarhoşu oldunuz mu hiç?

- Aşk bilinçli sarhoşluk bence. Herkesin aşkı yaşayış biçimi farklı. Türkan’ın olaylara durumlara verdiği tepkiler ile Özgü’nün tepkileri bambaşka. Dolayısıyla Türkan’ın kabul ettiği birçok durumu Özgü etmezdi.

UZUN İLİŞKİNİN SIRRI: SAYGI

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◊ Sizce uzun ilişkinin sırları neler?

- Her şeyden önce saygı bence. Karşı tarafın hayatına, alanına, fikirlerine saygı duymak ve kendi hayatına ve alanına da tabii ki, çok önemli. Ve beraber birbirini besleyen ve bir şeyler katma döngüsünün olduğu ilişkilerin ömrü daha uzun oluyor bence. Birlikte gelişim gerekli. Tekdüzelik köreltiyor.

◊ Son olarak buradan izleyicilere neler söylemek istersiniz?

- Öncelikle izleyicimize içten teşekkür etmek istiyorum. Türkan yolculuğumda elimden tutup hikâyemize ortak oldukları için. Bu desteğin bize ne kadar güç verdiğini anlatamam.