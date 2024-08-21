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Özgü Kaya, “Güzel Aşklar Diyarı”nda “Deniz” rolüyle karşımıza çıkacak

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#Güzel Aşklar Diyarı#Özgü Kaya#Meltem Cumbul
Özgü Kaya, “Güzel Aşklar Diyarı”nda “Deniz” rolüyle karşımıza çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 18:04

“Üç Kız Kardeş” dizisinde canlandırdığı “Türkan” karakteri ile gönüllerde taht kuran Özgü Kaya, “Güzel Aşklar Diyarı”nda “Deniz” rolüyle karşımıza çıkacak. Hayatta önemli olanın varmak değil yolculuğun kendisi olduğunu ifade eden başarılı oyuncu, "Burası kocaman bir okyanus, ben de kendimi suya ve güneşe aşık bir deniz kızı gibi hissediyorum.” ifadelerini kullandı.

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USTALARIN VE GENÇLERİN HARMANI

 Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmen koltuğunda oturduğu Güzel Aşklar Diyarı, yeni sezonda Kanal D’de ekrana gelecek. Halil Ergün, Meltem Cumbul, Melis Birkan gibi usta oyuncuları kadrosunda barındıran dizi, genç yetenekleriyle de adından söz ettiriyor.

 ENERJİSİ FOTOĞRAFLARA YANSIDI

 Bu genç isimlerden bir tanesi de kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Özgü Kaya. Dizide Deniz karakterine hayat veren Kaya, L'Officiel Türkiye Dergisi’nin bu ayki konuğu oldu. Kendisiyle ilgili samimi açıklamalar yapan Kaya’nın fotoğraflara yansıyan enerjisi de yeni sezona iddialı bir giriş yapacağının habercisi oldu.

Özgü Kaya, “Güzel Aşklar Diyarı”nda “Deniz” rolüyle karşımıza çıkacak


HER GÜN DAHA ÇOK ÖĞRENMEK

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 Kaya, verdiği röportajda başarıyı, “Sarf ettiğin çabayı taçlandıran süreli bir haz" olarak tanımladı. Önemli olanın varmak değil, yolculuğun kendisi olduğunun altını çizen güzel oyuncu, “Burası kocaman bir okyanus, ben de kendimi suya ve güneşe aşık bir deniz kızı gibi hissediyorum. Her gün daha çok öğrenmek, daha çok yüzmektir aslında keyif veren." değerlendirmesini yaptı.

 4 TEMEL KAVRAM

 Özgü Kaya, dürüstlük, empati, özgürlük ve yaratıcılık gibi kavramların kendisine rehber olduğunu anlatarak "Hayatta ne istediğimi daha iyi anladıkça bu değerler kararlarımı ve davranışlarımı yönlendiren temel taşlar haline geldi. Oyunculuk, empati yeteneğimi artırırken gözlem gücümü de keskinleştiriyor, bu da bana yaşamın her alanında büyük bir avantaj sağlıyor." dedi.

Özgü Kaya, “Güzel Aşklar Diyarı”nda “Deniz” rolüyle karşımıza çıkacak

SAMİMİYETİN DİNGİNLİĞİ

 Güçlü bir hikâye ile yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Kaya, çekimlerden kalan zamanda kendisine keşif alanları yarattığını belirterek “Kitap okuyarak, film izleyerek, podcast dinleyerek düşünsel dünyamı genişletiyorum. Bu ara kendimle olan meditatif sürecimle daha haşır neşirim. Ayrıca ailemle, sevdiklerimle vakit geçirmenin ve o gerçek samimiyetin dinginliğini ruhumda hissediyorum.” diye konuştu.

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 GÜÇLÜ HİKAYEYE GÜÇLÜ KADRO

 Yapımını Medyapım ve Boyut Film’in, yapımcılığını Fatih Aksoy’un üstlendiği, senaryosunu ise Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın kaleme aldığı Güzel Aşklar Diyarı’nın oyuncu kadrosu da hikayesi kadar güçlü. Özgü Kaya ile birlikte Meltem Cumbul ve Halil Ergün’ün rol aldığı dizi; Burak Berkay Akgül, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Kaya, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltısu Alyanak gibi isimleri bir araya getiriyor.  Müzikleri Mahsun Kırmızıgül’e ait Güzel Aşklar Diyarı, yakında Kanal D’de ekrana gelecek.

Özgü Kaya, “Güzel Aşklar Diyarı”nda “Deniz” rolüyle karşımıza çıkacak


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#Güzel Aşklar Diyarı#Özgü Kaya#Meltem Cumbul

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