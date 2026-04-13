Özge Ulusoy: Benim hamurum ünlü olmaya müsait değil

ANKSİYETE SORUNU YAŞIYORUM

23 yıllık mankenlik kariyerinde sayısız defileye çıkan Özge Ulusoy, zor anlar yaşasa bile güçlü durmayı öğrendiğini söyledi: “Kendimi mutsuz hissettiğim anlarda bile podyumda devleştiğim defileler oldu.”

Kaygı sorunu olduğunu dile getiren Ulusoy, “Hâlâ anksiyete sorunu yaşıyorum. Genel olarak gergin biriyim. Çok düşünüyorum ama yaş ilerledikçe biraz daha rahatladım gibi” dedi.

EN ÇOK KENDİME ACI ÇEKTİRDİM

Özge Ulusoy, programda duygusal itiraflarda bulundu: “Benim hamurum ünlü olmaya müsait değil aslında. Hakkımda yanlış bir şey söylendiğinde çok üzülüyorum, çok kırılıyorum. En çok kendime acı çektirdim. İçimde çok ağır yaşadım.”

Ünlü manken yıllar içinde “kadınlık ve çekicilik” konusundaki algısının değiştiğini de anlattı: “Eskiden daha gösterişli ve seksi olmayı dişi bulurdum. Şimdi sade ve kapalı bir şıklığı daha çekici buluyorum.”

Lüks kıyafetlerin çoğu kiralık

Özge Ulusoy programda, lüks moda dünyasının pek bilinmeyen yüzüne dair detaylar da paylaştı:



“Lüks kıyafetlerin çoğu kiralık. Artık herkes sosyal medya için giyiniyor. Ama bence kadınlar en çok kadınlar için giyiniyor.”