Özge Törer kimdir, kaç yaşında? Kuruluş Osman dizisinin Bala Hatun’u…
Kuruluş Osman oyuncuları arasında yer alan Özge Törer, Bala Hatun karakterine hayat veriyor. Her hafta çarşamba akşamları yayınlanan dizide rol alan Özge Törer’in kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İşte genç oyuncu hakkında merak edilenler
Özge Törer, Kuruluş Osman oyuncuları arasında bulunuyor. Bala Hatun karakterine hayat veren Törer 1998 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Oyuncu, Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümünde öğrenim görüyor.
ÖZGE TÖRER KİMDİR?
Özge Törer, 1998 doğumlu. Genç oyuncu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazandı. İlk oyunculuk deneyimini Kuruluş Osman dizisi ile yaşamıştır. Özge Törer, aynı zamanda ata binmeyi ve yüzmeyi çok seviyor.
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