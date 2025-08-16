Özge Özpirinçci'den Salih Bademci'ye gözdağı: Hamile değilim, canına okuyacağım

Haberin Devamı

ÖZGE Özpirinçci, Sibel Arna’nın YouTube’da yayınlanan ‘Ne Olursan Ol, Rahat Ol’ programına konuk oldu.

“İlk ve Son”daki partneri Salih Bademci ile “Sakıncalı” adlı projede yeniden kamera karşısına geçmeye hazırlanan Özpirinçci, oyuncu ile arasındaki komik diyaloğu anlattı: “İlk ve Son’a başladığımızda 3 aylık hamileydim. Set bittiğinde 5 aylıktım. Şimdi yeni dizimize başlarken Salih’e mesaj attım; ‘Biliyorsun ben artık bu sette hamile değilim ve senin canına okuyacağım; haberin olsun’ diye. Salih, ‘Eyvah!’ diye cevap yazdı. Normalde asla telefonuna bakmaz, cevap vermez, aramaları açmaz. Cevap vermesine çok şaşırdım. Tekrar Salih’le oynayacağım için çok heyecanlıyım.”



ARTIK HİÇBİR MAGAZİN DEĞERİM YOK



Özge Özpirinçci, çok sıkıcı olduğunu da itiraf etti:

“Artık magazin değerim yok. Beş yıldır giydiğim bikini bile aynı. Çok sıkıcıyız.” Oyuncu ayrıca eşi Burak Yamantürk ile mutlu bir beraberlikleri olduğunu söyledi: “En büyük hobim Burak’la vakit geçirmek. Hayatta en çok zaman geçirmekten hoşlandığım ikinci insan. Birincisi tabii ki kızımız Mercan. Burak gerçekten makine gibi bir adam. 16 yaşından beri hep formda. Odaya girdiği anda ilgi çeker.”

BURAK’A BİR KADIN ASILSA ASLA KARIŞMAM

Özge Özpirinçci, “Yanında bir kadın eşin Burak Yamantürk’e asılsa ne yaparsın?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Çok gülerim, keyifle izlerim. Burak bu konuları harika idare eder. Ben asla karışmam. Çünkü karışmak onun da bana karışma hakkını verir. Burak ile aile gibi hissediyorum. Onu övmem gerektiği yerde umarsızca överim. Hiç kaçınmam ondan. Ama ikimizin ayrı birer insan olduğunu da hep hatırlamak istiyorum. Ve bu ikimize de çok iyi gelen bir şey. Evet, biz bir aileyiz. Mercan’ın annesi ve babasıyız. Sevgiliyiz,meslektaşız ama aynı zamanda o Burak Yamantürk, ben Özge Özpirinçci’yim. Bu da çok güzel bir şey.”

ÇOCUK ÜRÜNÜ REKLAMINDA OYNAMADIM

Özge Özpirinçci, reklam teklifleri konusundaki seçiciliğini dile getirdi: “Bu ülkede çocuk sahibi olup herhangi bir çocuk ürünü reklamında oynamayan tek kadın oyuncu olabilirim. Bilmiyorum, başka var mı? Instagram’da bir tane reklamım yok. Çünkü gerçekten inanmadığım, güvenmediğim markayla iş birliği yapamıyorum.”