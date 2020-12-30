Özge Özder kimdir? Özge Özder O Ses Türkiye Yılbaşı 2021 performansı ile sahnede

O Ses Türkiye'deki performansı ile gündemde yer alan Özge Özder, oynadığı diziler ve filmler ile araştırılmaya başlandı. Tiyatro ile kariyerine adım atan Özge Özder, son dönemlerde Mucize Doktor, Sadakatsiz, Umuda Kelepçe Vurulmaz dizilerinde rol aldı. Peki, Özge Özder kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi filmlerde, dizierde oynadı? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

ÖZGE ÖZDER KİMDİR?

Özge Özder, oyunculuk kariyeri ve özel hayatı ile magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. 1 Nisan 1978 yılında Ankara'da dünyaya gelen Elif Özge Özder, Orta okul ve liseyi Ankara Özel Yükseliş Koleji'nde okudu ve o yıllarda tiyatro ile tanıştı.

1996 yılında konservatuvar sınavlarına girmiş ve Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünü burslu olarak, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü ise yüksek dereceyle kazanmıştır.



2000 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun olmuş ve profesyonel oyunculuk hayatına BKM ile başlamıştır. 2001 yılından beri aktif olarak tiyatro sahnelerinde olan oyuncu 2004-2006 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Haziran Gecesi dizisinde canlandırdığı Lale adlı rol ile televizyonda da büyük başarı yakalamış, isim olarak akıllara kazınmıştır.



Show Tv'de yayınlanan Dudaktan Kalbe dizisinde canlandırdığı çelik prensesi Prenses Cavidan ise televizyon kariyerinin doruk noktası olmuştur. Televizyon ve sinema oyunculuğundaki başarısı ile günden güne dikkat çeken ve ünlü olan oyuncu tiyatro yapmaktan hiç vazgeçmemiş ve 2005 yılından beri sahneye çıktığı Şehir Tiyatroları bünyesinde halen görev yapmaktadır.



Üç Kız Kardeş oyununda Nataşa rolüyle gösterdiği performans ile Bedia Muvahhit ödülüne layık görülmiş, aynı rolle Afife Jale ve Sadri Alışık ödüllerine aday olmuştur. Leonce ile Lena oyununda Lena rolüyle yine Afife Jale ödülüne aday olan oyuncu, daha sonra FOX TV'de yayınlanan Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide Emel karakterini canlandırmıştır. Senaryo gereği komada olan Emel karakterinin ölmesi gerekiyordu fakat dizinin hayranları Özge Özder'e 'Emel'in ölmesini istemiyoruz' mesajları yollayınca ve bu mesajların sayısı oldukça yoğun olduğu için Emel karakteri ölmemiş komadan çıkıp Gül Çıkmazı'na geri dönmüştür. Dizi 19 Haziran 2014'te final yapmıştır.



Daha sonra Kehribar dizisinde Adile Yarımcalı rolünü oynamıştır ancak dizi 15 bölüm devam edebilmiştir. Özge Özder son olarak Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli dizide rol almıştır.

ÖZGE ÖZDER DİZİLERİ VE FİLMLERİ