Özge Özberk: Çağan’ın adını duyunca yüzümde güller açar

“Çemberimde Gül Oya” ile şöhreti yakalayan oyuncu, dizinin yönetmeni Çağan Irmak’la yolunun nasıl kesiştiğini anlattı: “Ankara’da turnedeydim dizi için teklif geldi, ‘gelemem’ dedim deneme çekimine, ‘Senaryoyu okuyun’ dediler ikinci sayfasında ‘tamam geliyorum’ dedim. ‘Babam ve Oğlum’da rol almamı teklif ettiğinde ise daha senaryoyu okurken ağlamaya başlamıştım.” Özberk, ünlü yönetmene sevgisini de şu sözlerle dile getirdi: “Çağan’ın adını ne zaman duysam yüzümde güller açar, çok seviyorum onu.”



DİZİ OYUNCULUĞU TATMİN ETMİYOR

Rol aldığı “Açık Aile” adlı oyunundan bahseden Özge Özberk, tiyatro sahnesi için “Oyuncuların oyunculuklarını temize çektiği yer” dedi ve ekledi: “Dizilerde oynuyoruz ve dizilerdeki çalışma şartlarını ve oyunculukları hepimiz aşağı yukarı biliyoruz, kaset yetiştirme, vakit darlığı sıkıntı oluyor, oyunculuk yapıyoruz ama yeteri kadar tatmin etmiyor.”





