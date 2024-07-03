Özge Özacar: Festivaller vizyonumu genişletiyor

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Özacar, geçen mayıs ayında düzenlenen 77. Cannes Film Festivali’nin kırmızı halısında yer alması hakkında şunları söyledi:

“İtalyan bir markanın davetlisi olarak ikinci kez Cannes deneyimi yaşadım. Dünyanın dört bir yanından birçok kişinin bir araya gelip tanışması ve yeni hikâyeler üretebilmek için fikir bildirmeleri beni, mesleğimin geleceğine dair de heyecanlandırıyor. Adana’da Altın Koza’ya, Antalya’da Altın Portakal’a muhakkak akredite oluyorum. Cannes’da otelime döndüğüm bir gece asansörde Emma Stone ve Willem Dafoe ile karşılaşıp ‘Poor Things’ (Zavallılar) filmi üzerine konuşabilmek, üretimlerine dair bende uyanan heyecanı paylaşmak yaşadığım harika anılarımdandı. Uluslararası film festivallerini kendim için vizyonumu genişletecek daha güçlü hedefler kurup motive edecek bir profesyonel deneyim alanı olarak görüyorum.”