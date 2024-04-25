Özge Gürel: Hayata karşı çok iştahlıyım

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“Kendimi bildim bileli hayata karşı çok iştahlı oldum. Bu iştah aynı zamanda sürekli neleri kaçırıyorum hissini de getiriyor. Aynı anda her şeyi yapmak istiyorsun. Müthiş bir kaos. Oyunculuk o kadar alan açtı ki bana, bu iştah ve merak avantaja dönüştü. Yaptığım ve yapmak istediğim her şey, aynı zamanda amacıma da hizmet etmeye başladı. İçimdeki kaos da böylelikle düzene girdi.”

Daha önce verdiği bir röportajda “Jest severim, fedakârlık sevmem” diyen oyuncu, o cümlelerine de açıklık getirdi: “Fedakârlık dediğimiz şey benliğimizi hırpalıyor bence. Kararlarımızın sorumluluğunu karşı tarafa yüklüyoruz. Daha büyük bir baskı olabilir mi? Sevgiyle esir etmek bu. Benim için dostlarımın, sevgilimin, ailemin bir şeyler feda etmesini neden isteyeyim ki? Sevdiğimiz insanı eksiltmek değil, çoğaltmak isteriz.”