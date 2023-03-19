Özge cinayeti itiraf ediyor…

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Yeni bölüme dair heyecanlı bekleyiş sürerken yayınlanan tanıtımda; evini basmaya gelen mafyanın adamlarından kaçan Özge, Ilgaz’a cinayeti itiraf ediyor. Ceylin’in bir kez daha karşısına çıkan Ömer onu yemeğe çıkarırken, masadan Ceylin’i Ilgaz almaya geliyor. Osman’ın cinayetle ilgili telefon konuşmasına Parla şahit olurken yeni bölüme dair birçok soru işareti de beraberinde geliyor.

Kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Yurdaer Okur, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Doğaç Yıldız, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş’in yer aldığı Yargı, 57’nci bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…