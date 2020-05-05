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Özer Kızıltan kimdir ve filmleri neler?
Bir süredir kanser tedavisi gören Özer Kızıltan hayatını kaybetti. Pek çok sinema ve televizyon filmine katkı sağlayan Özer Kızıltan, Takva filmi ile tanınmıştı. Peki, Özer Kızıltan kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
17 Nisan 1963 tarihinde İstanbulda doğan Özer Kızıltan, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Kızıltan, 2006 çıkışlı Takva filmi ile tanınır
SİNEMA FİLMİ
- 2016 Mahrumlar
- 2016 Aşkın 5 Hali
- 2011 Beni Unutma
- 2006 Takva
TV FİLMİ
- 2017 Elimiz Mahkum
- 2016 Adam ve Çocuk
- 2016 Kayıp İnci
TV DİZİSİ
- 2015 Şehrin Melekleri
- 2014 Hayat Yokuşu
- 2011 Küçük Hanımefendi
- 2008 Karamel
- 2007 Yaralı Yürek
- 2007 Sessiz Fırtına
- 2006 Yalancı Yarim
- 2005 Yanık Koza
- 2003 Kurşun Yarası
- 2002 Gülbeyaz
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