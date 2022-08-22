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Özcan Deniz'den Samar Dadgar'a: İyi ki doğdun gamzesine yandığım!

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#Özcan Deniz#Samar Dadgar#Feyza Aktan
Özcan Denizden Samar Dadgara: İyi ki doğdun gamzesine yandığım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 15:13

Feyza Aktan'dan olaylı bir şekilde boşanan, "şiddet" ve "velayet" davalarında eski eşiyle karşı karşıya gelen Özcan Deniz, sevgilisi Samar Dadgar'ın yeni yaşını kutladı

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"İYİ Kİ DOĞDUN GAMZESİNE YANDIĞIM!"

Ünlü şarkıcı, sevgilisine doğum gününde sürpriz bir kutlama organize etti. 'Prenses' temalı bir pasta ile Samar Dadgar'ın yeni yaşını kutlayan Deniz, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa bu notu düştü:

İyi ki geldin... Sen geldin, şehre bir film geldi. Ben yenilendim, bulutlar gitti. Bir güzel orman oldu yazılarda. İklim değişti, Akdeniz oldu... O eşsiz, sevgi dolu kalbinle iyileştirdin dokunduğun her şeyi... İyi ki doğdun masalımın prensesi. Güzel gülüşlüm, gamzesine yandığım...

Özcan Denizden Samar Dadgara: İyi ki doğdun gamzesine yandığım


"TEŞEKKÜR EDERİM SEVGİLİM"

Dadgar ise sevgilisinin jestine, "Yaa, doğum günü sürprizim... Teşekkür ederim. İyi ki varsın sevgilim." sözleriyle karşılık verdi,

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#Özcan Deniz#Samar Dadgar#Feyza Aktan

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