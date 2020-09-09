Ozark dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Ozark oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi
Son dönemde yükselişe geçen ''suç'' temalı dizilerin başında Ozark dizisi geliyor. izi, Dizi, kirli işlere bulaşan bir muhasebecinin Ozark platosundaki bir kasabaya kaçmasıyla başlıyor. İlk sezonu 2017 yılında yayınlanan dizi geniş bir izleyici kitlesine sahip. Ozark dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Sizin için derledik.
Bir Golden Globe adaylığı bulunan dizinin oyuncularından Julia Garner 2019 Emmy En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Jason Bateman ise aynı yıl düzenlenen Beyaz Perde Sanatçıları Derneği tarafından en iyi oyuncu seçildi. Suç dünyasına başka bir açıdan yaklaşan dizi, geçen yıl en çok izlenen 10 dizi listesinde 8. sırada yer aldı. Karanlık bir atmosfere sahip olan dizide sadece baş rollerin değil yan rollerin oyunculuğu da oldukça beğeniliyor.
Ozark Dizisinin Konusu Nedir?
Marty Byrde, üst düzey bir şirkette danışmanlık yapan bir muhasebecidir. Maaşı ortalamanın çok üstünde olsa da gözü yükseklerdedir. Bu nedenle uyuşturucu kaçakçılığı yapan paravan bir şirketin parasını aklamaya başlar. Ama işler umduğu gibi gitmez. Birlikte para akladığı ekibinden arkadaşları para kaçırdıkları için çete üyeleri tarafından öldürülür. Eşini ve çocuklarını da alarak Güney Misouri'ye kaçan Marty, kısa zaman sonra uyuşturucu karteli tarafından bulunur. Hem hayatta kalmak hem de ailesini tehlikeden uzak tutmak için, artık çok daha büyük ve tehlikeli bir çete için para aklamak zorundadır.
2. sezonda Wendy arty'e para aklama işlerinde yardım etmeye başlar Son sezonda ise olaylar daha çok birlikte işlettikleri kumarhanede gelişir. Dizide çiftin çocukları Charlotte ve Jonah da detaylı bir şekilde anlatılıyor.
Ozark Kaç Bölüm ve Sezon?
Ozark dizisinin şu anda 3. sezonu yayınlanıyor. Her sezon 10 bölümden oluşuyor.
Ozark Dizisinin Oyuncuları Kimler?
Jason Bateman
Laura Linney
Sofia Hublitz
Skylar Gaertner
Peter Mullan
Julia Garner
Lisa Emery
Esai Morales
Jason Butler Harner
Jordano Spiro
Carson Holmes
Christopher James Barker
Marc Henchaca
Charlie Tahan
Harris Yulin
Michael Mosley
Kevin L. Johnson
Adam Boyer
Bethany Anna Lind
Trevor Long
Ozark Dizisinin Yönetmeni Kimdir?
Dizinin bölümleri 4 farklı yönetmen tarafından çekiliyor. Aynı zamanda başrol oyuncusu olan Jason Bateman ilk iki sezonun birçok bölümünde yönetmen koltuğuna da oturdu. Diğer yönetmenler, Ellen Kuras, Daniel Sackheim ve Andrew Bernstein'dir.
Ozark Dizisinin Yapımcısı Kimdir?
Jason Bateman, Chris Mundy, Todd Brown, Juanita Diane Feeney, Joe Hipss, Mark Williams, dizinin yapımcıları arasında yer alıyor.
Ozark Dizisinin Senaristi Kimdir?
Ozark dizisinin senaryo ekibi altı kişiden oluşuyor. Senaristlerin isimleri, Rit Anderson, Martin Zimmermann, Mark Williams, Paul Kosby, Bill Dubuque ve Ryan Farley.
Ozark Dizisinin Bütçesi ve Hasılatı Ne Kadar?
Yapılan açıklamada dizinin her bölümünün 10 milyon dolara çekildiği belirtildi. Dizi, en çok izlenen diziler sıralamasında ilk 10'da yer alıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle