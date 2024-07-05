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Ozan Güven: Cenazem bu salondan kaldırılacak

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#Ozan Güven#Şevket Çoruh#Sibel Arna
Ozan Güven: Cenazem bu salondan kaldırılacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 07:35

OZAN Güven ve Şevket Çoruh, Sibel Arna’nın YouTube’da yayınlanan “Ne Olursan Ol Rahat Ol” adlı programına konuk oldu.

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Ozan Güven, Şevket Çoruh hakkında şunları söyledi:

“Baba Sahne’de sahneye çıkmasaydım, bir daha oyunculuk yapmazdım. Ruh halim ve o zamanki durumum buna çok el vermiyordu. Şevket ‘Hayır sahneye çıkacaksın, bu senin mesleğin’ demeseydi gerçekten oyunculuk yapmıyor olabilirdim şu an. Onun teşviki ve isteğiyle bu tiyatroya manevi borcumu ödemeye başladım. Ömrümün sonuna kadar ödemeye devam edeceğim. Cenazem de bu salondan kaldırılacak.”

Çoruh ise “Dostluğumuz 30 yılı aştı. Her saniye görüşmesek de görüştüğümüz zaman kaldığımız yerden devam edebildiğimiz bir arkadaşlık bizim ki. Ozan’ın tiyatro sahnesinde yaptıkları ve yapacakları bizim için de çok heyecan verici bir durum. Çünkü nereden baksanız bu hayatta her şeyin bir yedeği vardır ama Ozan Güven’in yedeği yoktur” açıklamasını yaptı

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#Ozan Güven#Şevket Çoruh#Sibel Arna

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