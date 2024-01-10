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Ozan Dolunay: Yalnızlık güzel tadını çıkarıyorum

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#Ozan Dolunay#Dilek Taşı#Dilek Taşı Kenan
Ozan Dolunay: Yalnızlık güzel tadını çıkarıyorum
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2024 07:45

KANAL D’nin sevilen dizisi “Dilek Taşı”nda rol alan Ozan Dolunay önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi.

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Oyuncu, ilişki hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi:

“Hayatımda biri yok. Öyle bir isteğim de yok açıkçası. Hayatım işten ibaret. Şu an için öyle olmasını tercih diyorum. Yalnızlık güzel, değerini bilememişiz. Bir süre önce biten bir ilişkim vardı. İlişki de güzeldi, yalnızlık da güzel. Yaşadığın şeyin tadını çıkarmak mesele.”

Oyuncu, “Dönem dizisinde oynamak zor mu?” sorusunu şöyle cevapladı:

“Aslında zor değil. İşimizi kolaylaştıran bir ekip var. Döneme ait olması için sokaklarda çekim yapamıyoruz. Bu tarz zorluklar dışında keyfimiz yerinde.”

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#Ozan Dolunay#Dilek Taşı#Dilek Taşı Kenan

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