Ozan Çobanoğlu: Arka Sokaklar’ın mottosu samimiyet ve sahicilik

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◊ 18 sezon boyunca izleyiciyi ekrana kilitleyen bir dizinin içerisinde olmak nasıl bir his?

- Gurur verici. Artık işin çalışanı değil, sahibi gibi hissediyoruz kendimizi. Bütün ekip, işin başarısı için elinden ne geliyorsa yapıyor. Bu teveccühe layık olmaya çalışıyoruz.

◊ Fenomen haline gelen “Arka Sokaklar”ın diğer yapımlardan farkı nedir sizce?

- Gündemi bire bir takip ediyoruz. Dilimizdeki ve biçimimizdeki samimiyet insanların ekranda kendilerini görmesine sebep oluyor. En büyük mottomuz; samimiyet ve sahicilik.

◊ “Arka Sokaklar”, Türkiye’nin gündeminde olan ve aslında herkesi ilgilendiren olaylara da yer veriyor. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?

- Polisiye bir dizi olmamız avantaj. Biz bu avantajı çok doğru kullanarak gündemin altını çiziyoruz. Asayiş haberlerini derinlemesine yansıtıyoruz.

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EMEKLERİNİZİN KARŞILIĞINI GÖRMEK HARİKA BİR DUYGU

◊ Dizi ekran başarısının yanında sosyal medyada da oldukça popüler. Sosyal medyada yapılan editleri, yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Çok güzel buluyorum. Çok içten, samimi yorumlar var. Editleri, oldukça zekice yapıyorlar. Bazılarına da çok gülüyorum. Genel olarak çok başarılı.

◊ Canlandırdığınız Hakan karakterinin bu kadar sevilmesini neye bağlıyorsunuz?

- Öncelikle çok teşekkür ederim. Sevilmek, takdir edilmek çok güzel bir his. Ama hiç de kolay olmuyor. Oynadığınız role inanmanız lazım. Kendinizden çok işe hizmet etmeniz gerekiyor. Tabii ki emeklerinizin karşılığını görmek harika bir duygu.

◊ Aylin ve Hakan ilişkisini nasıl yorumluyorsunuz? İkiliyi ilerleyen dönemlerde neler bekliyor?

- Hakan ve Aylin çok sahici bir çift. Çok güzel yazılmış roller. Oynamaktan çok keyif aldığım bir karakter Hakan. Aylin ve Hakan’ı bol bol inişli çıkışlı durumlar bekliyor.

EN ÇOK ÖZGÜR OZAN’A GÜLÜYORUM

◊ Set ortamınız nasıl? Sizi en çok eğlendiren kişi kim?

- Gerçekten çok huzurlu, çok samimi bir ortamımız var. Setteki herkes birbirine çok saygılı. Herkesi çok seviyorum ama en çok Özgür Ozan’a gülüyorum, çok eğlenceli pozitif bir insan.

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◊ Set dışında neler yapıyorsunuz? İlgi alanlarınız neler?

- Tiyatro oyunum var; “Çapkının Düşü”. Set dışındaki vaktim tiyatroda geçiyor. İş dışında ise ailemle vakit geçirmeyi çok seviyorum.

JAMES BOND HAYRANIYIM

◊ Gelecekte oynamak istediğiniz bir karakter var mı? Varsa biraz bahsedebilir misiniz?

- Ben tam bir James Bond hayranıyım. Türkiye’de Bond tarzı bir casus hikâyesi yazılırsa oynamayı çok isterim.

FUTBOL TAKIMI GİBİ DESTEKLİYORLAR

◊ Son olarak buradan “Arka Sokaklar” izleyicilerine neler söylemek istersiniz?

- Bizi, adeta taraftarı oldukları bir futbol takımını destekler gibi 18 yıllardır sevmeleri, sahip çıkmaları çok onur verici. Biz de seyircilerimizi çok seviyoruz.