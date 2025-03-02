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Ozan Akbaba'dan 'Uzak Şehir' itirafı: Yılın projesi olmasını bekliyordum!

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#Ozan Akbaba#Uzak Şehir#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2025 12:10

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisinin başrol oyuncusu Ozan Akbaba samimi açıklamalarda bulundu. Ozan Akbaba, İbrahim Selim ile Bu Gece programında 'Uzak Şehir'in başarısı ve yoğun temposu hakkında konuştu. Dizinin gördüğü ilgiden büyük mutluluk duyduğunu belirten Akbaba, "Yaptığımız işin alkış alması hoşuma gidiyor" diyerek mutluluğunu paylaştı.

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"YILIN PROJESİ OLMASINI BEKLİYORDUM..."

Uzak Şehir'de Cihan karakteriyle dikkat çeken Akbaba, "Senaryoda sizi etkileyen ne olmuştu?" sorusuna, "Proje çok iyi yazılmıştı ve daha en başından yılın projesi olmasını bekliyordum" sözleriyle yanıt verdi. Yapım ekibinin tecrübesine duyduğu güvenin de altını çizen oyuncu, "Hem yapım hem yönetim tarafı başarıya daha önce ulaşmış, kendinden emin isimlerden oluşuyordu. Bu da projeye gönül rahatlığıyla katılmamı sağladı" şeklinde konuştu.

Ozan Akbabadan Uzak Şehir itirafı: Yılın projesi olmasını bekliyordum

HAYRANLARINDAN YOĞUN İLGİ!

İçten tavırlarıyla izleyicilerin kalbini kazanan Akbaba, hayranlarından tam not aldı. Program sonrası sosyal medyada binlerce yorum yapıldı, paylaşımlar hızla yayıldı ve videonun izlenme sayısı bir buçuk milyona ulaştı. Hayranlarının yoğun talepleri üzerine İngilizce altyazı eklenerek, daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşması sağlandı.

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Ozan Akbabadan Uzak Şehir itirafı: Yılın projesi olmasını bekliyordum

CİHAN KARAKTERİNE "SABIR TAŞI" YORUMU

Dizide hayat verdiği Cihan karakteri için "Sabır taşı oldu" diyerek karakterinin yaşadıklarına üzüldüğünü dile getiren Akbaba, dizinin artan reytingleri ve yeni izleyicilerin katılımının kendisini çok mutlu ettiğini de sözlerine ekledi.

Ozan Akbabadan Uzak Şehir itirafı: Yılın projesi olmasını bekliyordum

"AİLE ÖZLEMİ ZOR"

Yoğun set temposu ve şehir dışında çalışmanın getirdiği zorluklara da değinen Akbaba, çocuğundan ve eşinden uzakta kalmanın zorluğunu içtenlikle paylaştı. Ozan Akbaba'nın programda yaptığı samimi açıklamalar, izleyiciler tarafından büyük beğeniyle karşılandı ve ilgiyle izlendi.

Ozan Akbabadan Uzak Şehir itirafı: Yılın projesi olmasını bekliyordum

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"ÜÇ HAYALİM VARDI, İKİSİ GERÇEK OLDU"

Ozan Akbaba, İbrahim Selim ile Bu Gece programında, Anka ve Çırak projeleriyle üç hayalinden ikisini gerçekleştirdiğini de söyledi. "Üçüncü hayalim ise bir Kafkasya hikayesi" diyen Akbaba, bu proje için görüşmelerinin devam ettiğini paylaştı. Başlangıçta sinema filmi olarak tasarladığı hikayeyi, şimdi dijital bir diziye çevirmek istediğini de sözlerine ekledi.

Uzak Şehir pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de.

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#Ozan Akbaba#Uzak Şehir#Kanal D

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