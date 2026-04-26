Ozan Akbaba TEGV çocuklarını Uzak Şehir setinde ağırladı

ÇEKİM ARASINDA TÜRKÜ SÖYLEDİLER

Çekim arasında Ozan Akbaba ile birlikte “Mardinli Güzel Yarim” türküsünü söyleyen çocuklar, keyifli anlar yaşadı. Öğrenciler daha sonra Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Atakan Özkaya, Alper Çankaya ve Dilin Döğer ile sohbet etti. Gonca Cilasun, çocuklara kitap okumanın önemine dikkat çekti. Oyuncular TEGV’li çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kutladı.

KARŞILIKLI HEDİYELER VERİLDİ

Ziyaret sırasında çocuklar ile oyuncular arasında karşılıklı hediyeleşme yaşandı. Elif Aksöz’ün el emeğiyle hazırladığı anahtarlıklar, Uzak Şehir oyuncularına duygusal anlar yaşattı. Ünlü isimler de çocuklara oyuncaklar hediye etti. Gün, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D'de.