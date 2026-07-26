Ozan Akbaba: Hayat sefadan ibaret değil!

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Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi ‘Uzak Şehir’ ile yalnızca Türkiye’de değil, yurtdışında da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ozan Akbaba, GQ Türkiye’nin yeni sayısı için objektif karşısına geçti.

Oyuncu, beklentileri doğru yönetmenin önemine dikkat çekti: “Beklentilerini burnu büyüklük yapmadan, ‘Hep bana’ demeden yaşamak lazım. Sefanın yanında cefanın da varlığından haberdar olarak, yaşama hakkına saygı duyarak, etik-ahlak kurallarını hiçe saymadan, çirkinin dahi hayatın güzelliklerinden biri olduğunu kabul ederek yaşamak gerek.”

HAYATIMIN MUTLU DÖNEMİNDEYİM

Ozan Akbaba, “Mutluluk nedir sizce?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Hayatımın mutlu bir dönemindeyim. İşinde başarıyı yakalamak, aile fertlerinin sağlığı ve onlara yetebilmek, onlarla arkadaş ile sırdaş olabilmek, sosyal hayatımızdaki ilişkilerde iyi anılmak mutlu hissettirir. Patronunuzla iyi ilişkiler kurmak, aynı işi paylaştığınız insanların size güvenmesi iyi hissettirir. Herkese yetemezsiniz ama güvenilir ve doğru insan sıfatıyla anılmak için çabalarsınız. Bunlarla anılmak insanı mutlu eder.”

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KİBRE KAPILIP ŞIMARMAM

Oyuncu, şöhrete dair şunları söyledi: “Samimiyeti, içinden geldiği gibi yaşamayı, gülmeyi, bakmayı kaybetmekten çok korkarım. Umarım bunları hiçbir zaman unutmam, kibre kapılıp şımarmam. Kibir büyük bir karanlık, içine düşmek istemem. Çünkü çıkması meşakkatli olur.”

OZAN AKBABA İÇİN İYİ BİR GÜN

Ozan Akbaba, iyi yaşanmış bir günün özetini şöyle çıkardı: “Huzur, profesyonel başarı, birkaç özlem gideren telefon konuşması, dinlenmek için bulunan zaman, kaygısız bir hayat, seni seven insanların sana olan sevgilerini dile getirmeleri ve günün sonunda sağlıklı bir nefes, işte iyi yaşanmış bir günün özeti.”