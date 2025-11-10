×
Ozan Akbaba dombra çaldı, türkü söyledi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2025 08:22

Bostancı’da sahneye çıkan Ozan Akbaba, türküler söylediği konsere dombra ve davul performansıyla damga vurdu.

Bostancı Gösteri Merkezi önceki akşam “Cem Erdost İleri ile PortakalAltı Buluşmaları” konserine ev sahipliği yaptı. Gecede Jehan Barbur, Ali Seçkiner Alıcı, Özge Arslan ve Erkan Bektaş’ın yanı sıra “Uzak Şehir”in Cihan’ı Ozan Akbaba sahneye çıktı.

“Üç Telli Turnam”, “Halaylar” ve “Ey Benim Deli Gönlüm” türkülerini dombra çalarak seslendiren Akbaba, müzikseverlerden tam not aldı. Ünlü oyuncu konserin finalinde de davul çalarak salondakileri coşturdu.

Sezen’in müziği kendini dinletiyor

“Uzak Şehir” için seslendirdiği Sezen Aksu imzalı “Çek Tetiği” şarkısıyla büyük ses getiren Ozan Akbaba, “Sezen Aksu’nun yazıp düzenlediği bir müziği kim seslendirse bu kadar iyi yapar. Benimle alakası yok, müzik ve sözler kendini dinletiyor” dedi.

Savaş başladı

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Uzak Şehir” bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor. Dizide Ecmel’in Cihan’a açtığı savaş, Albora Ailesi’ni sarsacak bir fırtınaya dönüşüyor.

#Ozan Akbaba#Cem Erdost İleri#Ali Seçkiner Alıcı

