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"Öz ablam çocuğumu sattı" Yalan bu akşam Kanal D'de

Güncelleme Tarihi:

#Yalan#Kanal D#Aslıhan Güner
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 13:56

Büyük bir yalanın alt üst ettiği hayatları sürükleyici bir senaryo ile anlatan dizi Yalan, 6’ncı bölümüyle bu akşam Kanal D’de olacak. Heyecan dolu dizinin yayınlanan son fragmanına, Melike’nin “Öz ablam çocuğumu sattı!” sözleri damga vurdu.

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HEYECANIN DOZU ARTIYOR
Yalan, yaz boyunca yeni bölümleri ile Kanal D ekranına gelmeye devam ediyor. İzleyicileri ekrana kilitlemeyi başaran dizinin 6’ncı bölümünden yeni bir tanıtım filmi yayınlandı. Bu akşam seyirci karşısına çıkacak yeni bölümde, heyecanın dozu giderek artıyor.

Öz ablam çocuğumu sattı Yalan bu akşam Kanal Dde

MELİKE GERÇEĞİ ÖĞRENDİ
Yayınlanan fragmanda kızını Berrin’e satan kişinin ablası olduğunu öğrenen Melike, Hülya ile hesaplaşıyor. Melike’nin hapse girmeden önce kızını ablasına emanet ederken “Duyun! Öz ablam benim çocuğumu sattı!” sözlerini haykırması tansiyonu yüksek bir bölümün ekrana geleceğinin sinyalini veriyor. Tanıtımda; Melike, Duru’ya gerçekleri söylemek isteyince Berrin onu durdurmaya çalışıyor. Aralarında çıkan arbedede bir kişi yaralanıyor.

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DURU GERÇEKLERİ ÖĞRECEK Mİ?
“Melike gerçekleri Duru’ya anlatacak mı?”, “Çıkan kavgada yaralanan kişi kim?” Tüm bu soruların cevapları bu akşam Kanal D’de.

Öz ablam çocuğumu sattı Yalan bu akşam Kanal Dde

Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu’nun üstlendiği Yalan’ın oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimleri yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken; senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.
Öz ablam çocuğumu sattı Yalan bu akşam Kanal Dde


 

 

 

 

 

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#Yalan#Kanal D#Aslıhan Güner

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