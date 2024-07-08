"Öz ablam çocuğumu sattı" Yalan bu akşam Kanal D'de

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HEYECANIN DOZU ARTIYOR

Yalan, yaz boyunca yeni bölümleri ile Kanal D ekranına gelmeye devam ediyor. İzleyicileri ekrana kilitlemeyi başaran dizinin 6’ncı bölümünden yeni bir tanıtım filmi yayınlandı. Bu akşam seyirci karşısına çıkacak yeni bölümde, heyecanın dozu giderek artıyor.



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Yayınlanan fragmanda kızını Berrin’e satan kişinin ablası olduğunu öğrenen Melike, Hülya ile hesaplaşıyor. Melike’nin hapse girmeden önce kızını ablasına emanet ederken “Duyun! Öz ablam benim çocuğumu sattı!” sözlerini haykırması tansiyonu yüksek bir bölümün ekrana geleceğinin sinyalini veriyor. Tanıtımda; Melike, Duru’ya gerçekleri söylemek isteyince Berrin onu durdurmaya çalışıyor. Aralarında çıkan arbedede bir kişi yaralanıyor.

DURU GERÇEKLERİ ÖĞRECEK Mİ?

“Melike gerçekleri Duru’ya anlatacak mı?”, “Çıkan kavgada yaralanan kişi kim?” Tüm bu soruların cevapları bu akşam Kanal D’de.

