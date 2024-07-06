Oyuncu'nun bu haftaki konuğu Atakan Hoşgören oldu... Boks yapıyor, Mike Tyson hayranı!

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İKİNCİ BÖLÜMÜ İLE YAYINDA

Kanal D’nin tüm içeriklerini internet kullanıcılarıyla buluşturduğu, 8 buçuk milyon abonesi olan Youtube kanalının yeni formatı Oyuncu’nun yayınlanan ikinci bölümü de çok izlendi. Gelen sorulara samimi ve içten cevaplar veren Hoşgören’in eğlenceli anlarının da ekrana geldiği bölüm, yine izleyiciden tam not almayı başardı.

ATAKAN, KERİM’İ ANLATTI

Kariyeri ve özel hayatı ile ilgili bilinmeyenleri ilk kez “Oyuncu” izleyicileriyle paylaşan Atakan Hoşgören Yalan dizisinden ilk teklif geldiğinde heyecanlandığını dile getirdi “En başta büyük resmi görmeye çalıştım ve büyük resmi gördükçe heyecanlanmaya başladım. Çünkü dizinin en büyük zincir halkalarından bir tanesi de Kerim... Bunu fark edince bir an önce projenin başlamasını bekledim.” dedi.

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KERİM’DE ZORLANMADIM

Kanal D’nin iki farklı projesinde iki farklı karaktere hayat veren Hoşgören, Dönence’de canlandırdığı Emir ile Yalan’da canlandırdığı Kerim’i kıyasladı. Farklı karakterleri oynamanın getirdiği zorlukları anlatan Atakan Hoşgören “Kerim ve Emir tamamıyla zıt karakterler. Emir'i canlandırırken birçok şeye farklı yerden bakmak zorunda kaldım. Kötü seçimlerimle ilgili doğru kararlar veriyormuşum gibi hissettim. Arkasına, doğru ve haklı sebepler eklemek zorunda kaldım. Ama Kerim'de böyle bir şeye hiç gerek duymuyorum. Kerim yaptığı şeyleri zaten mantık çerçevesinde yapan bir karakter olduğu için zorlanmadım.” dedi.

“BEN EFSANEYİM”

Hoşgören, özel hayatıyla ilgili gelen sorulara filtresiz cevap vererek oyunculuğuna hayran olduğu ve birlikte oynamak istediği üç ismin; Cillian Murphy, Tom Hardy, Leonardo DiCaprio olduğunu açıkladı. Başarılı oyuncu, “Beğendiğin hem ülkemizde hem dünyada ün yapmış filmlerden birinde bir karakteri oynama şansın olsa hangi karakteri oynamak isterdin?” sorusuna, çocukluğundan beri hayran olduğu Will Smith'in başrolünde yer aldığı “Ben Efsaneyim” filmindeki “Robert Neville” karakterini canlandırmak istediğini söyledi. Hoşgören, “Hayatın film olsa seni kimin oynamasını istersin?” sorusuna ise “Tom Hardy” yanıtını verdi.

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KİLİT EKRANINDA TYSON VAR

Telefonda en çok vakit geçirdiği uygulamanın Pinterest olduğuna değinen Hoşgören; uygulamada en çok kıyafet kombinlerine, takılara ve dövmelere baktığını söyledi. Yakışıklı oyuncu, “Telefonun kilit ekranında ne var?” sorusunu da şöyle cevaplanırdı: Mike Tyson'ın bir maç sonrası, polislerin akın ettiği ringte polislerin gözlerindeki korkuyu anlatan bir kare. Destansı bir karedir. Çünkü ben de bir süredir boks yapıyorum, dövüş sporlarıyla ilgileniyorum. O yüzden ikonik bir adamdır.

HER CUMA KANAL D’NİN YOUTUBE KANALINDA

“Oyuncu” birbirinden ünlü isimleri ağırladığı yeni bölümleri ile her Cuma Kanal D YouTube kanalında yayında olacak.