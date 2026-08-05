Oyunculukla empati gücümü keşfettim

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Uslu, “Bir karakteri inşa ederken içinizdeki hangi karanlık ya da aydınlık odaları keşfettiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Oyunculuk benim için gerçekten bir keşif yolculuğu. Bir yandan farklı karakterlerin dünyasına girerken, bir yandan da kendimi daha yakından tanıyorum. Hâlâ keşfetmeye devam ettiğim çok şey var. Korkularımı, güvensizliklerimi, içimdeki şefkat ve sevgi duygusunun derinliğini, en çok da empati kurabilme gücümü bu süreçte daha net fark ettim.”

İLİŞKİLERDE GÜVEN ÇOK ÖNEMLİ

Oyuncu, canlandırdığı karakterdeki benzerliklerini şöyle anlattı: “Günlük hayatta ben de enerjik ve tepkileri belirgin biriyim ama Ezgi’nin duygularını ifade etme biçimi benden bile daha büyük. Dansa gelince, orada çok kolay buluşuyoruz. İçimdeki kıpır kıpır tarafla Ezgi’nin enerjisi doğal bir şekilde örtüşüyor.”

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Berra Ahsen Uslu, ilişkilerinde güvenin önemine vurgu yaptı: “Bir insanın yanında olduğumda kendimi huzurlu hissedebilmek de benim için çok kıymetli. Çünkü güvenin olduğu yerde samimiyet de oluyor, kendin olabiliyorsun. Gerek arkadaşlıkta gerekse bir ilişkide.”