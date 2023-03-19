Oyunculuk dünyanın en şerefli işi

Haberin Devamı

Anne babası Muazzez-Haluk Kurtoğlu’nun izinden giderek, küçük yaştan itibaren oyunculukla ilgili olan Cem Kurtoğlu, “Öyle bir ebeveynlerim var ki gerçekten ustalar ve mesleklerine hiçbir şekilde laf getirmemişler. Büyük bir sorumluluk. Başta bunun sıkıntısını çektim. Hepimizin yolu başka bir şekilde ilerliyor, bu tabii çok kolay olmadı. Oyunculuk ise dünyanın en şerefli, en zevkli, gerçekten inanıyorsan ve yapmak istiyorsan en onur verici işlerinden biri” dedi.

Oyuncu en çok canlandırmak istediği rolü ise şöyle dile getirdi: “Atatürk’ü oynamayı çok isterdim. Keşke canlandırabilseydim. Benzerim de biraz. Che Guevera’yı da oynamak isterdim.”