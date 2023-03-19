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Oyunculuk dünyanın en şerefli işi

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#Cem Kurtoğlu#Hülya Koçyiğit#Film Gibi Hayatlar
Oyunculuk dünyanın en şerefli işi
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2023 13:46

Oyuncu Cem Kurtoğlu, Hülya Koçyiğit’in TRT2’de yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programının 200. bölümüne konuk oldu.

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Anne babası Muazzez-Haluk Kurtoğlu’nun izinden giderek, küçük yaştan itibaren oyunculukla ilgili olan Cem Kurtoğlu, “Öyle bir ebeveynlerim var ki gerçekten ustalar ve mesleklerine hiçbir şekilde laf getirmemişler. Büyük bir sorumluluk. Başta bunun sıkıntısını çektim. Hepimizin yolu başka bir şekilde ilerliyor, bu tabii çok kolay olmadı. Oyunculuk ise dünyanın en şerefli, en zevkli, gerçekten inanıyorsan ve yapmak istiyorsan en onur verici işlerinden biri” dedi.

Oyuncu en çok canlandırmak istediği rolü ise şöyle dile getirdi: “Atatürk’ü oynamayı çok isterdim. Keşke canlandırabilseydim. Benzerim de biraz. Che Guevera’yı da oynamak isterdim.”

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#Cem Kurtoğlu#Hülya Koçyiğit#Film Gibi Hayatlar

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