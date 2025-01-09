Oyunculuğuyla övgü topladı! 'Hepimizi ağlattın Burak'

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Başrollerini Bergüzar Korel’le (Zuhal) Mehmet Günsür’ün (Hasan) paylaştığı Annem Ankara’da ailenin büyük oğlu Burak’a hayat veren genç oyuncu, son bölümlerdeki oyunculuğuyla adından söz ettirdi.

Babasının yanlışlarını sırtında taşımak zorunda kalan Burak’ı oynayan Çelikkaya, “Burak agresif ama agresif olmak için çok fazla sebebi var, abilik yapıyor ama daha fazlasını yapması gerekiyor, tıpkı annesi gibi” şeklinde konuştu.

“BURAK ABİLİK YAPMAK ZORUNDA!”

Üç çocuğuyla ortada kalan Zuhal’in, halk ekmek bayisinde hayat mücadelesi vermesi yüreklere dokunurken, Burak’ın annesini defalarca aldatan babasına verdiği tepkiler sosyal medyada gündem oldu.

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Başına gelmeyen kalmayan ve lise aşkı Ayça ile yaşadığı sorunlarla da boğuşan Burak, özellikle dram sahnelerindeki çarpıcı performansıyla izleyiciyi ekrana kilitledi.

Çelikkaya, karakteriyle ilgili “Burak agresif ama agresif olmak için çok fazla sebebi var, abilik yapıyor ama daha fazlasını yapması gerekiyor, tıpkı annesi gibi” şeklinde konuştu. Çelikkaya’ya “Sen oynarken ekrana kilitleniyoruz”, “Bu nasıl oyunculuktur, nasıl rol yapmaktır hepimizi ağlattın Burak!” şeklinde yorumlar yapıldı.

Annem Ankara her çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de.