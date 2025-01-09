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Oyunculuğuyla övgü topladı! 'Hepimizi ağlattın Burak'

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#Annem Ankara#Annem Ankara#Kanal D
Oyunculuğuyla övgü topladı Hepimizi ağlattın Burak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 11:47

Kanal D’nin gerçek bir hayat hikayesini ekrana yansıttığı ‘Annem Ankara’da Burak karakterini canlandıran Durukan Çelikkaya, gösterdiği oyunculuk performansıyla dikkat çekti.

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Başrollerini Bergüzar Korel’le (Zuhal) Mehmet Günsür’ün (Hasan) paylaştığı Annem Ankara’da ailenin büyük oğlu Burak’a hayat veren genç oyuncu, son bölümlerdeki oyunculuğuyla adından söz ettirdi.

Babasının yanlışlarını sırtında taşımak zorunda kalan Burak’ı oynayan Çelikkaya, “Burak agresif ama agresif olmak için çok fazla sebebi var, abilik yapıyor ama daha fazlasını yapması gerekiyor, tıpkı annesi gibi” şeklinde konuştu.

Oyunculuğuyla övgü topladı Hepimizi ağlattın Burak

“BURAK ABİLİK YAPMAK ZORUNDA!”

Üç çocuğuyla ortada kalan Zuhal’in, halk ekmek bayisinde hayat mücadelesi vermesi yüreklere dokunurken, Burak’ın annesini defalarca aldatan babasına verdiği tepkiler sosyal medyada gündem oldu.

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Başına gelmeyen kalmayan ve lise aşkı Ayça ile yaşadığı sorunlarla da boğuşan Burak, özellikle dram sahnelerindeki çarpıcı performansıyla izleyiciyi ekrana kilitledi.

Oyunculuğuyla övgü topladı Hepimizi ağlattın Burak

Çelikkaya, karakteriyle ilgili “Burak agresif ama agresif olmak için çok fazla sebebi var, abilik yapıyor ama daha fazlasını yapması gerekiyor, tıpkı annesi gibi” şeklinde konuştu. Çelikkaya’ya “Sen oynarken ekrana kilitleniyoruz”, “Bu nasıl oyunculuktur, nasıl rol yapmaktır hepimizi ağlattın Burak!” şeklinde yorumlar yapıldı.

Annem Ankara her çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de.

 

 

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#Annem Ankara#Annem Ankara#Kanal D

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