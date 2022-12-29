Oyuncuların yılbaşı coşkusu

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Eser Gökhan Küçükerol ve Beliz Baran’ın kurucu ortağı olduğu menajerlik ajansı Be Management önceki akşam Broosch Arnavutköy’de yılbaşı daveti verdi. Geceye, Be Management oyuncularının yanı sıra yönetmen ve yapımcılar da katıldı. Davette Mert Davran sahne alırken Hande Subaşı, Burak Sevinç, Öznur Serçeler de sahneye çıkarak şarkılar söyledi. Gece boyu eğlenen davetliler “yeni yıla” merhaba dedi.

ÇOK AYIP

Burak Sevinç, erkek oyuncuların partner seçtiği hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi: “Partner seçme hakkı kimsenin yok. Karşında kimin oynayacağına karar veremezsin. Eğer yapılıyorsa çok ayıp.”

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FELÇ KALABİLİRDİM

Belçim Bilgin, geceye katılanlar arasındaydı. Bilgin, 2022 yılı içinde geçirdiği trafik kazasında bel bölgesinden hasar almıştı. Oyuncu, kaza sonrası geçirdiği dönemi şu sözlerle anlattı: “Biliyorsunuz hâlâ iyileşme ve tedavi sürecim devam ediyor. Çok acılar geliyor aklıma 2022 yılında. 6 ay yattım ve hareket edemiyordum. Bana doktorum morfin verdi ve bağımlılık yapması korkusuyla kullanmadım. Acıya tahammül etmeye çalıştım. Hayatta hiçbir şey gözüktüğü gibi değil. Sevgiyi hatırlatmak ve birlikte hareket etmenin gücünü hatırlatmak istiyorum. Sevdiklerimizin değerini hep bilelim. Yatarken hep bunları düşündüm. Bu yılı geride bırakmak benim için güzel olacak. Felç kalabilirdim.”

Burak Sevinç, şarkılarıyla geceye renk kattı.

Hande Subaşı gecede şarkılar söyledi.

Erdal Özyağcılar - Zeynep Özyağcılar - Güzin ÖzyağcılarMerve Oflaz