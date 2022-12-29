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Oyuncuların yılbaşı coşkusu

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#Eser Gökhan Küçükerol#Beliz Baran#Mert Davran
Oyuncuların yılbaşı coşkusu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 08:00

Be Management önceki akşam yeni yıl partisi düzenledi. Davete birçok ünlü isim katıldı.

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Eser Gökhan Küçükerol ve Beliz Baran’ın kurucu ortağı olduğu menajerlik ajansı Be Management önceki akşam Broosch Arnavutköy’de yılbaşı daveti verdi. Geceye, Be Management oyuncularının yanı sıra yönetmen ve yapımcılar da katıldı. Davette Mert Davran sahne alırken Hande Subaşı, Burak Sevinç, Öznur Serçeler de sahneye çıkarak şarkılar söyledi. Gece boyu eğlenen davetliler “yeni yıla” merhaba dedi.

ÇOK AYIP

Burak Sevinç, erkek oyuncuların partner seçtiği hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi: “Partner seçme hakkı kimsenin yok. Karşında kimin oynayacağına karar veremezsin. Eğer yapılıyorsa çok ayıp.”

Oyuncuların yılbaşı coşkusu

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FELÇ KALABİLİRDİM

Belçim Bilgin, geceye katılanlar arasındaydı. Bilgin, 2022 yılı içinde geçirdiği trafik kazasında bel bölgesinden hasar almıştı. Oyuncu, kaza sonrası geçirdiği dönemi şu sözlerle anlattı: “Biliyorsunuz hâlâ iyileşme ve tedavi sürecim devam ediyor. Çok acılar geliyor aklıma 2022 yılında. 6 ay yattım ve hareket edemiyordum. Bana doktorum morfin verdi ve bağımlılık yapması korkusuyla kullanmadım. Acıya tahammül etmeye çalıştım. Hayatta hiçbir şey gözüktüğü gibi değil. Sevgiyi hatırlatmak ve birlikte hareket etmenin gücünü hatırlatmak istiyorum. Sevdiklerimizin değerini hep bilelim. Yatarken hep bunları düşündüm. Bu yılı geride bırakmak benim için güzel olacak. Felç kalabilirdim.”

Oyuncuların yılbaşı coşkusu

Burak Sevinç, şarkılarıyla geceye renk kattı.

Oyuncuların yılbaşı coşkusu

Hande Subaşı gecede şarkılar söyledi.

Oyuncuların yılbaşı coşkusu

Erdal Özyağcılar - Zeynep Özyağcılar - Güzin Özyağcılar
Oyuncuların yılbaşı coşkusu

Merve Oflaz
Oyuncuların yılbaşı coşkusu



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#Eser Gökhan Küçükerol#Beliz Baran#Mert Davran

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