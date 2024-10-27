Oyuncu Zerrin Arbaş: Babamla görüşmemi istemediler

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Paris’te dünyaya gelen ve doğumu sırasında annesini yitirdiği için anneannesi ve dedesi tarafından büyütülen Zerrin Arbaş, “Onlar da kızlarını kaybettikleri için beni kendi kızları yerine koydular. Her zaman üzerime titrediler, ben annesizliği tatmadım”

diye konuştu.

Ressam olan babası Avni Arbaş’la 20’li yaşlarına kadar görüşmediğini dile getiren sanatçı, “Anneannem ve büyük babam, babamla görüşmemi istemediler. Küçükken gittiğimiz Avrupa seyahatinde Paris’e bile uğramadık. Babamla görüşüp, onunla kalacağımdan korktular” dedi.