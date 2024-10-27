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Oyuncu Zerrin Arbaş: Babamla görüşmemi istemediler

Güncelleme Tarihi:

#Zerrin Arbaş#Hülya Koçyiğit#Film Gibi Hayatlar
Oyuncu Zerrin Arbaş: Babamla görüşmemi istemediler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2024 12:30

Türk sinemasının usta oyuncularından Zerrin Arbaş, Hülya Koçyiğit’in sunduğu “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu.

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 Paris’te dünyaya gelen ve doğumu sırasında annesini yitirdiği için anneannesi ve dedesi tarafından büyütülen Zerrin Arbaş, “Onlar da kızlarını kaybettikleri için beni kendi kızları yerine koydular. Her zaman üzerime titrediler, ben annesizliği tatmadım”
diye konuştu.

Ressam olan babası Avni Arbaş’la 20’li yaşlarına kadar görüşmediğini dile getiren sanatçı, “Anneannem ve büyük babam, babamla görüşmemi istemediler. Küçükken gittiğimiz Avrupa seyahatinde Paris’e bile uğramadık. Babamla görüşüp, onunla kalacağımdan korktular” dedi.

 

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#Zerrin Arbaş#Hülya Koçyiğit#Film Gibi Hayatlar

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