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Oyuncu Yüsra Geyik: Kıvanç Tatlıtuğ ile aynı üniversitede okuduk...

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#Yüsra Geyik#Kivanç Tatlıtuğ#Arka Sokaklar
Oyuncu Yüsra Geyik: Kıvanç Tatlıtuğ ile aynı üniversitede okuduk...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 07:29

Yüsra Geyik üniversite yıllarında çok çalışkan bir öğrenci olduğunu söyledi: “Kıvanç Tatlıtuğ’a bile not vermiş biriyim.”

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POPÜLERDİM AMA HAVALI DEĞİLDİM

Kanal D’nin kült dizisi “Arka Sokaklar”da hayat verdiği Zeliha Çoban karakteriyle tanınan Yüsra Geyik, “Enis Arıkan ile Boş Ders” adlı YouTube programına konuk oldu.

Diziye 15 yaşındayken başladığını anlatan 36 yaşındaki oyuncu, “O dönem okulda havalı bir kız mıydın?” sorusunu şöyle yanıtladı:

Oyuncu Yüsra Geyik: Kıvanç Tatlıtuğ ile aynı üniversitede okuduk...

“Hiçbir zaman çok havalı olmadım. Ablam öyleydi, burnu düşse almazdı. O öyle olduğu için, ben havalı çocuk olmadım hiç. Ben herkesle çok iyi anlaşan, herkesi çok seven çocuktum. Ama dizide oynadığım için tabii ki popülerdim. Herkes beni tanır ve çok severdi.”

‘AMAN ALLAH’IM TABİİ Kİ!’ DEDİM

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Lise ve üniversite yıllarında çok başarılı bir öğrenci olduğunu da dile getiren Yüsra Geyik, derslerde tuttuğu notları paylaştığı arkadaşları arasında Kıvanç Tatlıtuğ’un da olduğunu söyledi:

Oyuncu Yüsra Geyik: Kıvanç Tatlıtuğ ile aynı üniversitede okuduk...

“Derslerim müthişti. Sete gidip oyun oynuyor olmak beni müthiş motive ediyordu. Okula gitmekten de çok memnundum. Ben üniversitede Kıvanç Tatlıtuğ’a bile not vermiş biriyim. Aynı üniversiteye gittik biz. Bana dediler ki bir gün; ‘Kıvanç Tatlıtuğ notlarını istiyor’. ‘Aman Allah’ım tabii ki!’ dedim. Ben bütün derslerin notlarını tutardım.”

Oyuncu Yüsra Geyik: Kıvanç Tatlıtuğ ile aynı üniversitede okuduk...

 

 

 

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#Yüsra Geyik#Kivanç Tatlıtuğ#Arka Sokaklar

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