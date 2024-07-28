Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir hayatını kaybetti

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Taşdemir'in vefat haberini Oyuncular Sendikası, X hesabından şu sözlerle duyurdu:
"Değerli üyemiz Uğur Taşdemir'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun."
Uğur Taşdemir seslendirme çalışmalarına da devam etti. Özellikle ünlü aktör Nicolas Cage'in 50'den fazla filminde seslendirme yaptı. Bir dönem Federal Film Akademi'de eğitim veren Taşdemir, ardından Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde seslendirme dersleri verdi.