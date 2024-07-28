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Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Uğur Taşdemir#Seslendirme Sanatçısı#Oyuncular Sendikası
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2024 15:55

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir 59 yaşında hayatını kaybetti.

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Taşdemir'in vefat haberini Oyuncular Sendikası, X hesabından şu sözlerle duyurdu:

 "Değerli üyemiz Uğur Taşdemir'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun."

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir hayatını kaybetti

Uğur Taşdemir 20 Ekim 1965 tarihinde Yozgat'ta dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin Maliye Bölümü'nden mezun oldu. 1987 yılında amatör tiyatro gruplarında yer alan Uğur Taşdemir, daha sonra Masal Gerçek Tiyatrosu, Deneysel Sanatlar Merkezi gibi çeşitli topluluklara dahil oldu. Şehir Tiyatrosu'nda da görev alan Uğur Taşdemir, 2005'te Çığır Sahne'de, 2006'da da Tiyatro Fora kadrosunda bulundu. Televizyon reklamlarının yanı sıra birçok dizi ve sinema filminde de rol aldı.

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Uğur Taşdemir seslendirme çalışmalarına da devam etti. Özellikle ünlü aktör Nicolas Cage'in 50'den fazla filminde seslendirme yaptı. Bir dönem Federal Film Akademi'de eğitim veren Taşdemir, ardından Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde seslendirme dersleri verdi.

 

 

 

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#Uğur Taşdemir#Seslendirme Sanatçısı#Oyuncular Sendikası

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