Oyuncu Umut Avcı hayatını kaybetti

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Avcı'nın ölüm haberini ünlü oyuncu Levent Can duyurdu. Can "Çok üzüldüğüm bir haber bu. Yaklaşık 7 yıl önce 'Gugukkuşu’ oyunu ile aynı sahneyi paylaştığım çok yetenekli ve çok iyi kalpli bir dostumu kaybettim' diyerek üzüntüsünü paylaştı.

Genç yaşta hayatını kaybeden Umut Avcı başta “Hep Yek”, “VerKaç”, “Ailece Şaşkınız”, “Bir Zamanlar Kıbrıs” ve “Kıbrıs Zafere Doğru” isimli filmlerin yanı sıra “Esaretin Bedeli”, “Takım Çantası”, “Gugukkuşu”, “Orjinak Kopya” gibi bir çok önemli tiyatro oyunlarında da yer almıştı.