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Oyuncu Umut Avcı hayatını kaybetti

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#Umut Avcı#Tiyatro#Levent Can
Oyuncu Umut Avcı hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 11:55

Sinema ve tiyatro sanatçısı Umut Avcı 44 yaşında vefat etti. Avcı, bir süre önce beynine pıhtı atması sonucu kaldırıldığı hastanede 15 gündür yaşam savaşı veriyordu.

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Avcı'nın ölüm haberini ünlü oyuncu Levent Can duyurdu. Can "Çok üzüldüğüm bir haber bu. Yaklaşık 7 yıl önce 'Gugukkuşu’ oyunu ile aynı sahneyi paylaştığım çok yetenekli ve çok iyi kalpli bir dostumu kaybettim' diyerek üzüntüsünü paylaştı.

Oyuncu Umut Avcı hayatını kaybetti

Genç yaşta hayatını kaybeden Umut Avcı başta “Hep Yek”, “VerKaç”, “Ailece Şaşkınız”, “Bir Zamanlar Kıbrıs” ve “Kıbrıs Zafere Doğru” isimli filmlerin yanı sıra “Esaretin Bedeli”, “Takım Çantası”, “Gugukkuşu”, “Orjinak Kopya” gibi bir çok önemli tiyatro oyunlarında da yer almıştı.

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#Umut Avcı#Tiyatro#Levent Can

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