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Oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Serhat Kılıç#Cenaze Töreni#Muhsin Ertuğrul Sahnesi
Oyuncu Serhat Kılıçın cenaze programı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 15:21

Kağıthane'deki evinde yaşamını yitiren oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı netleşti.

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51 yaşındaki oyuncu Serhat Kılıç, Kağıthane’deki evinde ölü bulunmuş, cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından Kılıç'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Cenaze Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan gasilhaneye getirildi.

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Ünlü oyuncunun cenaze programı da netleşti

Serhat Kılıç'ın menajeri, “Çok ani bir kayıp oldu. Çok üzgünüz.” sözleriyle şu bilgileri paylaştı:

“Sevenleri sürekli bize mesajlar atıyorlar. İstanbul'da da yarın Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde saat 12.00'da bir anma töreni düzenlenecek. Buraya tüm dostlarını bekliyoruz. Salı günü cenazemiz öğle namazında Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da defnedilecek.”

Oyuncu Serhat Kılıçın cenaze programı belli oldu

 

 

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#Serhat Kılıç#Cenaze Töreni#Muhsin Ertuğrul Sahnesi

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