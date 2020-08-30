Oyuncu Semra Güzel, tacizleri yargıya taşıdı

Semra Güzel, hayranlık adı altında sürekli rahatsız eden ve tehdit eden şahsı savcılığa şikayet etti.

Oyuncu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Fazlasıyla iyiyim. Stres ve yorgunluk bir araya geliyor bazen dinlenmek gerektiğini hissediyor insan sadece. Daha önce de bildirim yayımladım, evet rahatsız eden birileri var. Beni bu olaylara maruz bırakan kişi şahsımı tanımayan bir şahıs sanırım. Şahsımı geçtim ailemi tanımıyor anlaşılan. Çünkü ailemi tanıyan insanın bu tür rahatsızlıklar vermesi ne yazık ki ciddi bir akıl tutulması demektir diye düşünüyorum. Kimsesi olmayan birine de bu şekilde bir şey yapmaya kimsenin hakkı yok Hayranlık adı altında rahatsızlıkları tehditleri ahlaksızlıkları bitmedi.

ürkiye Cumhuriyeti Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü gibi adli merciiler vasıtası ve avukatım aracılığı ile yakinen takipte olduğumuzu belirtmek isterim. Maalesef oluyor böyle şeyler diyerek ve korkarak yaşayacak halimiz yok. İnsan tabii ki kaygılanabilir fakat bir kadın olarak daha güçlü yaşamalıyız hayatı korkarak değil. Kadın olarak, özellikle şiddet mağduru kadınların bir nebze sesi olabilmek adına söylemek isterim ki; İYİYİM VE KORKMUYORUM! BİZLER HÜR, HAKKINI SAVUNAN GÜÇLÜ KADINLAR OLMALIYIZ. Ben gayet sabırlı bir insanım ve sabrediyorum. Böyle sapık, eril ve hasta zihniyetlerin toplumdan bir şekilde soyutlanması konusunda mücadelemizin arkasındayız."