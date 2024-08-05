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Oyuncu Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti

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#Sema Çeyrekbaşı#Oyuncular Sendikası#Sanat
Oyuncu Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 13:34

Beynine pıhtı atması sonucu bir süredir yoğun bakımda tedavi gören oyuncu Sema Çeyrekbaşı, 73 yaşında hayatını kaybetti.

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Acı haberi Oyuncular Sendikası duyurdu "Değerli meslektaşımız Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun"

Oyuncu Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti

SEMA ÇEYREKBAŞIOĞLU KİMDİR?
Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Sema Çeyrekbaşıoğlu 1951'de, İzmir'de doğdu. Babası diplomat Fikret Çeyrekbaşı, annesi Sevim Şınık'tır. Türkiye'de kadın hareketinin öncü isimlerinden Latife Bekir Çeyrekbaşı'nın torunudur.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda rol aldı. 1993-1994 sezonunda kurumda Sanat Yönetmeni olarak görev yaptı.

2007'de Inishmaan'ın Sakatı oyunundaki rolü ile 11. Afife Tiyatro Ödülleri "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" Ödülü'ne, 2011'de, Temiz Ev oyunundaki rolü ile 15. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu" Ödülü'ne, 16. Sadri Alışık Ödülleri'nde Komedi ya da Müzikal Dalında Yardımcı Rolde Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü'ne değer görüldü.

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Ayrıca, Kuyucaklı Yusuf, Kadının Adı Yok, Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak gibi Türk sinemasının önemli filmlerinde de rol aldı.

 

 

 

 

 

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#Sema Çeyrekbaşı#Oyuncular Sendikası#Sanat

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