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Oyuncu Pedro Alonso: İstanbul’da yaşamak yaşlanmak istiyorum

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#Pedro Alonso#Oyuncu Pedro Alonso#La Casa De Papel
Oyuncu Pedro Alonso: İstanbul’da yaşamak yaşlanmak istiyorum
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2024 07:36

Tüm dünyada büyük ilgiyle izlenen “La casa de papel” adlı dizinin başrol oyuncusu Pedro Alonso önceki gün İstanbul’a geldi.

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Dizide Berlin karakterine hayat veren ünlü oyuncu İstanbul ziyareti sırasında iş insanı Can Batmaz ve Elem Güç’ün davetiyle Cihangir’deki Sur Balık’a da gitti.

Keyifli geçen yemek sonrası Can Batmaz ve Elem Güç’le birlikte objektiflere poz veren Pedro Alonso muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Oyuncu Pedro Alonso: İstanbul’da yaşamak yaşlanmak istiyorum



BOĞAZ MANZARASI BENİ BÜYÜLÜYOR

Türkiye’ye dördüncü gelişi olduğunu belirten ünlü aktör, İstanbul’a olan hayranlığını şu sözlerle dile getirdi:

“Bu benim 4’üncü gelişim, İstanbul’u çok seviyorum. Türkiye coğrafyası muhteşem. Boğaz manzarası beni büyülüyor. İstanbul’da yaşamak ve yaşlanmak istiyorum.” Türkiye’de de büyük hayran kitlesine sahip olan İspanyol oyuncu Pedro Alonso’nun İstanbul’da yatırım yapmayı planladığı ve bunun için gayrimenkul baktığı da öğrenildi.

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#Pedro Alonso#Oyuncu Pedro Alonso#La Casa De Papel

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