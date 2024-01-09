Oyuncu Pedro Alonso: İstanbul’da yaşamak yaşlanmak istiyorum

Haberin Devamı

Dizide Berlin karakterine hayat veren ünlü oyuncu İstanbul ziyareti sırasında iş insanı Can Batmaz ve Elem Güç’ün davetiyle Cihangir’deki Sur Balık’a da gitti.

Keyifli geçen yemek sonrası Can Batmaz ve Elem Güç’le birlikte objektiflere poz veren Pedro Alonso muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Türkiye’ye dördüncü gelişi olduğunu belirten ünlü aktör, İstanbul’a olan hayranlığını şu sözlerle dile getirdi:

“Bu benim 4’üncü gelişim, İstanbul’u çok seviyorum. Türkiye coğrafyası muhteşem. Boğaz manzarası beni büyülüyor. İstanbul’da yaşamak ve yaşlanmak istiyorum.” Türkiye’de de büyük hayran kitlesine sahip olan İspanyol oyuncu Pedro Alonso’nun İstanbul’da yatırım yapmayı planladığı ve bunun için gayrimenkul baktığı da öğrenildi.