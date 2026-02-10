Oyuncu olmak için okulu bile bırakmıştı... En güzel filmlerde oynadı, en büyük aşkları yaşadı... O artık sadece çocuklarının annesi

Haberin Devamı

Ama bazıları da belli bir dönem geldiğinde meslekten elini eteğini çekip daha sade bir hayata adım atıyor. İşte bir zamanların en ünlü ve en güzel yıldızı da bunlardan biri.

Oyuncu olabilmek için okulu bile yarıda bırakan bu ünlü gerçekten de çok izlenen dizilerde ve filmlerde oynadı.

Bu arada çok büyük aşklar da yaşadı. Ama şimdi o artık 61 yaşında ve epeydir köşesine çekilmiş durumda.

Yine de güzelliği yaşına bile teslim olmadı. Sokağa adım attığında da paparazzi onun peşini hala bırakmıyor.

BİR DÖNEMİN EN GÜZEL OYUNCULARINDAN BİRİ

Bu anlattığımız ünlü bir döneme damgasını vuran yapımlarda kamera karşısına geçen, Sherilyn Fenn.



1990'ların en güzel ve en çok konuşulan oyuncularından biri olan Fenn, artık 61 yaşında. Mesleğinden de elini eteğini çekeli epey zaman oldu. Artık bütün hayatını da biri 30 diğeri 18 yaşında iki oğluna adadı.

Fenn, geçtiğimiz günlerde California'da bir benzin istasyonunda görüntülendi. Üzerinde gri bir eşofman pembe tişört ve ona uygun renkte terlikleri vardı.

Güneş gözlüklerini eksik etmeyen Sherilyn Fenn, otomobiline benzin aldıktan sonra yüzündeki ciddi ifadeyi bozmadan yoluna devam etti.

Artık pırıltılı dünyadan öylesine elini eteğini çekmişti ki Sherilyn Fenn, onu yıllardır takip eden paparazzi dışında hiç kimse tanıyamadı.

Fenn, artık pırıltılı dünyanın çok uzağında sade bir hayat sürdürüyor.





Bir dönemin yıldızı sık sık California sokaklarında rahat giysiler içinde görüntüleniyor.

İKİZ TEPELER ADLI DİZİYLE HAFIZALARA KAZINDI

Sherilyn Fenn, denildiğinde bir değil birkaç kuşağın aklına kendi dönemine damgasını vuran güzelliği ve tabii ki rol aldığı diziler ile filmler geliyor.

Oyuncu, Twin Peaks (İkiz Tepeler) adlı dizide canlandırdığı Audrey Horne karakteriyle hafızalara kazındı 90'lı yıllarda. Bu performansı ona Altın Küre ve Emmy gibi saygın ödüllere adaylık bile getirdi.

Sherilyn Fenn, bunun yanı sıra Gilmore Girls, Dawson's Creek, Friends, Law and Order gibi yapımlarda da kamera karşısına geçti. Boxing Helena, Fareler ve İnsanlar, Wild At Heart, Two Moon Junction'ın aralarında bulunduğu çok sayıda sinema filminde de rol aldı.

OYUNCU OLMAK İÇİN OKULUNU BİLE BIRAKMIŞTI

Detroit'te dünyaya gelen Fenn, daha ilk gençlik yıllarında ailesiyle birlikte Los Angeles'a taşındı. Orada da oyunculuğa gönül verdi. Hatta bu yüzden okulunu bile bıraktı.

Bu uğurda sonradan Actor's Studio adını alan ve günümüzün en ünlü Hollywood yıldızlarının tedrisatından geçtiği Lee Strasberg Tiyatro Enstitüsü'nde eğitim gördü.

19 yaşındayken kısa bir süre Playboy modelliği yaptı. Sonra da 1980'lerde küçük rollerde oynayarak sinemaya adım attı. İlk sinema filmleri arasında Josh Brolin ile oynadığı Thrashin' ve Charlie Sheen ile rol aldığı The Wraith de yer alıyor.

Fenn, sonradan da çok konuşulan dizilerde oynamaya başladı.

ÇOK KONUŞULAN BÜYÜK AŞKLAR YAŞADI

Bu arada adı duyuldukça aşk hayatı da hareketlendi ve daha fazla ilgi çekmeye başladı. 1980'lerin ilk yarısında Prince ile kısa bir gönül ilişkisi yaşadı.

Fakat sonra Dummies adlı bir öğrenci filminin setinde tanıştığı Johnny Depp ile ilk gerçek ve büyük aşkı tattı.

Bu aşk o dönemde öyle büyüktü ki gençler nişanlandılar. Ama sonra Depp, Sherilyn'i bir başka ünlü oyuncu Jennifer Gray için terk etti.

Depp ile ilişkisi sırasında Fenn, kariyerinde de büyük bir atılım gerçekleştirdi. 1980'lerin ünlü müzikali 21 Jump Street'te kamera karşısına geçti.

'İLK AŞKIM... HAYATIMIN AŞKI': Sherilyn Fenn, her ne kadar bir başkası için kendisini terk etmiş olsa da Johnny Depp'i hiç unutmadı. Hatta Amber Heard ile olaylı boşanma davası sırasında da onu desteklediğini açıkça ilan etti. Depp hakkında "İlk aşkım" ve "hayatımın aşkı" deyimlerini kullandı.

Fenn'in hayatının odağında artık farklı evlilik ve ilişkilerinden dünyaya gelen iki çocuğu var. Eski kocası Toulousse Holliday ile evliliğinden 30 yaşında Myles eski sevgilisi Dylan Stewart ile ilişkisinden de 17 yaşında Christian adında bir oğlu bulunuyor.