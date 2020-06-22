Oyuncu olacak

Enez, yakında sürpriz bir projeyle televizyonda yer alacak. Söz yazarı, Ayla Algan, Derya Alabora, Ergün Demir ve Burak Aksak’tan oyunculuk eğitimleri aldığını söyledi. Enez, “Kendime usta söz yazarı ve oyuncu Aysel Gürel’i örnek alıyorum. Ben de onun gibi unutulmaz eserlere imza atmak, sıra dışı rolleri canlandırmak istiyorum” dedi.