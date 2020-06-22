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Televizyon
Haber Giriş: 22.06.2020 - 15:37,Son Güncelleme:

Oyuncu olacak

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Oyuncu olacak
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Sanatçılara verdiği şarkılarla tanınan söz yazarı Aysel Enez, oyuncu olarak seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Enez, yakında sürpriz bir projeyle televizyonda yer alacak. Söz yazarı, Ayla Algan, Derya Alabora, Ergün Demir ve Burak Aksak’tan oyunculuk eğitimleri aldığını söyledi. Enez, “Kendime usta söz yazarı ve oyuncu Aysel Gürel’i örnek alıyorum. Ben de onun gibi unutulmaz eserlere imza atmak, sıra dışı rolleri canlandırmak istiyorum” dedi.

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